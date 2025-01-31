İl Sağlık Müdürü Uras: Sarı serum, alerjik reaksiyonu olanlarda ölüme neden olabilir - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürü Uras: Sarı serum, alerjik reaksiyonu olanlarda ölüme neden olabilir

İl Sağlık Müdürü Uras: Sarı serum, alerjik reaksiyonu olanlarda ölüme neden olabilir

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, halk dilinde sarı serum olarak bilinen ilacın aslında B vitamini içeren bir serum olduğunu belirterek, "Bu vitaminler ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

31.01.2025 17:32  Güncelleme: 17:37
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SAMSUN İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, halk dilinde sarı serum olarak bilinen ilacın aslında B vitamini içeren bir serum olduğunu belirterek, "Bu vitaminler ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Sonrasında anafilaksi dediğimiz, hayatı tehdit eden bir durum ortaya çıkarabilir. Anafilaksi, kişinin en kısa zamanda uygun tedavisi başlanmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilecek bir durumdur" dedi.

Sarı serum olarak bilinen bu ilacın aslında B vitamini içeren bir serum olduğunu ve kişinin vitamine olan alerjisi durumunda anafilaksi ile hayati tehlike oluşturabileceğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, "Bu serumlar genellikle viral kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarında, semptomatik tedavi amacıyla tercih ediliyor. Ancak, bu tedavi şeklinin bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır ve doğru tedavi şekli uzman hekimlerin önerileriyle belirlenmelidir. Bu tedavi kısa süreli rahatlama sağlasa da hastalığın süresini uzatıp ciddi sonuçlar doğurabileceği üzere anafilaktik şoka da yol açabilir" diye konuştu.

'AĞRI KESİCİLER GEÇİCİ İYİLİK HALİ SAĞLIYOR'

Vitaminlerin normal zamanda meyve ve düzenli beslenme durumlarından alınması gerektiğini söyleyen Mustafa Uras, "Kış aylarının ve sonbahar aylarının en büyük sıkıntısı üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış olması, mevsimsel geçişle birlikte insanlar çeşitli rahatsızlıklarla acil servislere başvuruyorlar. Bireyler acil servise gelmeden aile hekimine başvurularak gereken tedaviyi en kısa sürede alabilirler. Vatandaşlar acil servislerde serum talebinde bulunuluyor. Sarı serum halk arasında bilinen bir serumdur. Bunların içine sarı rengi veren B vitaminidir. Bunun aslında bilimsel anlamda hastalığı iyileştirdiğine dair bir veri yok. Yani yüksek doz B vitamini ve C vitamininin hastalık sırasında kullanılmasının, hastalığın iyileşme sürecinde ve iyileşme periyodunda herhangi bir artısı yok. Bizim yapmamız gereken normal zamanda yeterince sıvı, dengeli beslenme, meyve sebze tüketimini artırmak ve bu hastalık dönemlerinde çeşitli önlemler almamız gerekiyor. Odayı havalandırma gibi, kişisel temastan, el sıkışmaktan kaçınmak gibi önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanların rahatladım demesindeki temel sebep içindeki ağrı kesicilerdir. Bu da hastalığı tedavi edici değil, geçici bir süre kişide iyilik hali sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'PSİKOLOJİK İYİLEŞME OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN SARI SERUMA TALEP OLUYOR'

Her ağrı ve grip durumunda serum alınmaması gerektiğini söyleyen Uras, "Her ilaç, insanın daha öncesinde kullandığı bir ilaç bile belirli bir süreden sonra alerjik reaksiyona yol açabilir. Sonrasında anafilaksi dediğimiz, hayatı tehdit eden bir durum ortaya çıkarabilir. Anafilaksi, kişinin en kısa zamanda uygun tedavisi başlanmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilecek bir durumdur. Mevsimsel geçişlerde üst solunum yolu enfeksiyonları arttığı zaman vatandaş acil servislere gidiyor ve sarı serum istiyor. Bazen hekim arkadaşları da maalesef sözel veya fiziksel şiddete varacak düzeyde böyle bir ısrarcı talep oluyor. İçine koyduğumuz ağrı kesici, evde zaten tablet olarak rahatlıkla alabileceğimiz bir şeydir. Diğer ağrı kesicileri alabiliriz. veya grip ilaçlarını, bu semptomları rahatlatmak için evde alabiliriz. Yani bunun için serum almaya gerek yok. Ama insanlar arasında bu bir psikolojik iyileşme olarak görülüyor bu sebepten böyle bir talep var" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ - Gökçen ÖZEN/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İl Sağlık Müdürü Uras: Sarı serum, alerjik reaksiyonu olanlarda ölüme neden olabilir - Son Dakika

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