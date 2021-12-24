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İleri endoskopik yöntemle erken dönem mide-bağırsak kanserinde yüzde 100 başarı - Son Dakika

İleri endoskopik yöntemle erken dönem mide-bağırsak kanserinde yüzde 100 başarı

24.12.2021 13:21

İleri endoskopik yöntemle erken dönem mide-bağırsak kanserinde yüzde 100 başarı Erken dönem mide-bağırsak kanser teşhisinde günübirlik tedavi Dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olan mide-bağırsak kanserlerinde ameliyatsız tedavinin mümkün olduğunu belirten Gastroentereloji Uzmanı Prof.

İleri endoskopik yöntemle erken dönem mide-bağırsak kanserinde yüzde 100 başarı

Erken dönem mide-bağırsak kanser teşhisinde günübirlik tedavi

İSTANBUL - Dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olan mide-bağırsak kanserlerinde ameliyatsız tedavinin mümkün olduğunu belirten Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yakut, erken dönem kanser teşhisinde ileri endoskopik yöntemle, günübirlik tedavide yüzde 100 başarı sağlandığını kaydetti.

Mide-bağırsak kanserlerinin erken dönemde neredeyse hiç belirti vermemesinin her yıl yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirten Beykent Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yakut, özellikle ailesinde genetik yönelim olanların ve 40 yaş ve üzeri herkesin görüntülü kanser taraması yaptırmasını önerdi. Son dönemlerde Türkiye'de başarıyla uygulanan ileri endoskopi(EMR ve ESD) yönteminden bahseden Prof. Dr. Mustafa Yakut, bu yöntemle erken kanser teşhisinde ameliyata ve kemoterapiye gerek duyulmadan, günübirlik tedavi ile yüzde 100 başarı sağlandığını kaydetti.

Genetik bir yönelim var

Mide-bağırsak kanserinin nedenlerini sıralayan Prof. Dr. Yakut, "Bu kanser türünde genetik bir yönelim var. Nitekim beslenme alışkanlığı da çok önemli. Özellikle rafine gıda, işlenmiş gıda ürünleri, aşırı tuzlu-salamura gıdalar bu kanserlerin oluşumunda rol alıyor. Kalın bağırsak kanserlerinde son dönemde yurdumuzda genel bir artış var. Mide kanserinde ise nispeten bir azalma görülmekle beraber ülkemizde özellikle doğu bölgelerinde hala yüksekliğini koruyor. Bunun sebebi olarak da et ağırlıklı beslenmeyi gösterebiliriz" diye konuştu.

Ameliyatsız, günübirlik tedavi

İleri endoskopik tedavi yönetiminden bahseden Yakut, " Uzak Doğu'da geliştirilen ve son dönemde ülkemizde de başarıyla uyguladığımız ileri endoskopik yöntemler olan EMR ve ESD yöntemleri ile erken mide-bağırsak kanserlerinin tedavisi mümkün. Bu yöntemde günü birlik yatış oluyor. Güvenli ve başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bağırsak kanserlerinde polip (tümör) küçük bir sivilce şeklinde başlayıp, yıllar içerisinde kanserleşiyor. Kanserleşme öncesi ya da kanserin erken aşamasında teşhis edildiğinde endoskopik yöntemlerle kemoterapi ve ameliyata gerek kalmadan, günübirlik takiple tedavi edebiliyoruz. Mide ve bağırsak kanserlerinde ileri endoskopik yöntem, erken teşhiste yüzde 100 başarı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Erken kanser taraması önemli"

Prof. Dr. Mustafa Yakut, "Bağırsak kanserleri için dünyada oturmuş tarama programları var. 45 yaşından itibaren herkesin kolonoskopi taraması yaptırmasını öneriyorum. Özellikle ailesinde bağırsak kanseri olanları daha erken tarama programlarına alıyoruz. Kanser gelişmeden önce basit bir işlemle riski ortadan kaldırıyoruz " ifadelerinde bulundu.

İleri endoskopik yöntemle erken dönem mide-bağırsak kanserinde yüzde 100 başarı
İleri endoskopik yöntemle erken dönem mide-bağırsak kanserinde yüzde 100 başarı
İleri endoskopik yöntemle erken dönem mide-bağırsak kanserinde yüzde 100 başarı

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Beykent Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Genetik, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İleri endoskopik yöntemle erken dönem mide-bağırsak kanserinde yüzde 100 başarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İleri endoskopik yöntemle erken dönem mide-bağırsak kanserinde yüzde 100 başarı - Son Dakika
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