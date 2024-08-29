Sağlık

İngiltere'de 20 yıldır çektiği ağrı Eskişehir'deki bir operasyonla dindi

İngiltere'de 2 kez denenen tedavi Eskişehir'de farklı bir yöntemle uygulandı, yabancı hasta 20 yıl sonra sağlığına kavuştu

İngiliz hasta 59 yaşındaki Andrew Waddington, şifayı 3 bin 484 kilometre uzaklıktaki Eskişehir'de buldu

Beyin ve Sinir Cerrahi Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme:

"İngiltere'de birçok tedavi görmüş, vücuduna yerleştirdiğimiz elektrot sayesinde hasta iyileşti"

"Hastanın şikayetlerinde belirli bir düşüş ve atak sayısında azalma olduğunu gördük"

ESKİŞEHİR - İngiltere'de 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında kolunu kaybeden, akabinde de ağrıları dinmeyen 59 yaşındaki Andrew Waddington, keşfettiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ülkesinde 2 kez denen tedavinden farklı olarak yapılan operasyonla vücuduna yerleştirilen ağrı pili sonrası sağlığına kavuştu.

İngiltere'nin Yorkshire kentinde yaşayan 59 yaşındaki Andrew Waddington, 20 yıl önce motosikletle üzerinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede sol kolu ampütasyon yapıldı. Çatı ustası olan, evli ve 2 çocuk sahibi Waddington, ampütasyon edilen kolunun şiddetli ağrımasından dolayı ülkesinde muayenesinin ardından talihsiz adama farklı tekniklerle 2 kez kapalı şekilde yapılan Spinal Kord Stimülatörü yani ağrı pili tedavisi uygulandı. Fakat uygulanan tedavilere rağmen ağrısı dinmeyen Andrew Waddington, sağlık platformu üzerinden araştırmalara başladı.

Eskişehir'de ağrısı dindi

Araştırmaları sonrasında bir sağlık platformu sayesinde Eskişehir Şehir Hastanesi'ni keşfeden Andrew Waddington, burada görevli Beyin ve Sinir Cerrahi Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme ile iletişime geçti. Kısa süre sonra hasteneye gelen Waddington, Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ile İngiltere'de denenen 2 kez kapalı yönteminden faklı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık cerrahi ile boyundan alınan bir kemik sonrası omuriliğe cerrahi paddle elektrodun yerleştirilmesi suretiyle daha etkili Spinal Kord Stimülatörü yani ağrı pilinin uygulanması sonucu ağrılarından kurtuldu.

"Bu elektrot sayesinde kolundaki anormal ağrıları ve iletileri engelleyecek"

Hastaya uygulanan tedavi hakkında konuşan Beyin ve Sinir Cerrahi Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme, "Hastamız 20 sene önce bir motosiklet kazası sonucu kolunu kaybediyor. Kolu ampüte edildikten sonra 20 yıldır o kolunda fantom ağrı denilen hayalet ağrı, bir kol ağrısı hissediyor. Bu ağrı oldukça dirençli bir ağrıdır. Hasta bunun için İngiltere'de birçok farklı tedavi görüyor. Bize bir sağlık platformu aracılığıyla ulaştı. Bizde kendisini buraya davet ettik. Hastanemizle ilgili görseller ve burada yapılan tedavileri paylaştık. Gelmeden önce kendisiyle sorularını ve endişelerini dile getirmesi için 2 kere görüntülü görüşmemiz oldu. Hastane dışı transferlerinde, konaklamasında her konuda kendisini destekledik ve yardımda olduk. Yaptığımız işlem Spinal Kord Stimülatörü boynundan takılan bir ağrı pilidir. Hastanın boyun bölgesine bir elektrot yerleştirdik. Bu elektrot sayesinde hastaya, kolundan iletilen anormal ağrıları ve iletileri engelleyecek şekilde çalışan bir tedavi yöntemi uygulamış olduk. Yaklaşık 3 saat süren bir ameliyat oldu" dedi.

"Şikayetlerinde belirli bir düşüş ve atak sayısında azalma olduğunu gördük"

Beyin ve Sinir Cerrahi Op. Dr. Sürme yapılan ameliyatın aynısının İngiltere'de de uygulandığını belirtirken şöyle devam etti;

"Ameliyat sonrasında hastaya kumanda üzerinde çeşitli programlamalar yaptık. Ağrıyan bölgede elektriksel stimülasyonu hissedip hissetmediğine göre o bölgeye programlamalar yaptık. İngiltere'de hastaya ağrı pili takılmış. Ancak kendi vücudunda herhangi bir iletiyi hissetmemiş. Hastanın şikayetlerinde belirli bir düşüş ve atak sayısında azalma olduğunu gördük. Biz ameliyatı cuma günü yaptık, 5 gün oldu. Yarında taburcu olacak. Hastamıza İngiltere'de iletişim kurabileceği, programlama yapılabileceği, kontrole gidebileceği bir irtibat ayarladık. Bu da hastaya güven veren başka bir husus oldu. Bu anlamda hastanemizde ağrı pilinin yanı sıra beyin, omurilik, mesane epilepsi pili ve baklofen pompası takılması gibi nitelikli işler yapılabilmektedir. Bu da sağlık turizmi anlamında hastanemizi tercih edilebilir konuma getirmektedir."

"Daha iyi olacağıma dair beklentilerim yüksek"

Tedavisinden memnun olduğunu belirten Andrew Waddington şöyle konuştu;

"İngiltere'de ilk ameliyatımı bacaktan sinir grefti alınıp boynuma transfer edilmesi gerçekleştirdim. Diğer ameliyatım da ise ağrı pili takılmaya çalışıldı fakat bu pillerden fayda göremedim. Hastaneye gelmeden önce doktorumla görüştükten sonra kafamdaki birçok şüpheler ve soru işaretleri yok oldu. Hastanenin beklediğimden daha iyi bir düzeyde olduğunu gördüm. Doktorum önceki ile sonraki süreç arasındaki belirli değişikliği 3 ay sonra göreceğimizi söyledi. Daha iyi olacağıma dair beklentilerim yüksek."

"İngiltere 2 kez bu şekilde operasyon geçirmiş ama bir netice alamamış"

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur ise sağlık turizminin önemine değinerek, "Bu bir sağlık turizmidir. Sağlık turizmi ülkemizde bakanlığımızın da katkılarıyla giderek yükselen bir trend olmaya başladı. Eskişehir Şehir Hastanemiz ilimizdeki tek USHAŞ yetkili sağlık kurumudur. USHAŞ Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmini organize etmek için kurulan bir kurum. Hasta ile görüştüğümüzde ülkemizdeki ücretleri İngiltere ile kıyasladığında yarı yarıya olduğunu söyledi. İngiltere 2 kez bu şekilde operasyon geçirmiş ama bir netice alamamış. Şu an işlem gayet uygun bir şekilde gerçekleşti. Pil kontrolleri düzgün bir şekilde çalışmaktadır. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.