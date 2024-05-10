İnönü Üniversitesi Teknopark'ta Odyometri Verileri Sağlık Bakanlığı Sistemine Entegre Edildi - Son Dakika
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Sağlık

İnönü Üniversitesi Teknopark'ta Odyometri Verileri Sağlık Bakanlığı Sistemine Entegre Edildi

İnönü Üniversitesi Teknopark\'ta Odyometri Verileri Sağlık Bakanlığı Sistemine Entegre Edildi

İnönü Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, işitme testlerinde kullanılan odyometri cihazlarından elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemine entegresini sağlayan bir yazılım ve sistem geliştirdi. Bu sayede hastaların odyometri sağlık raporları dijital ortama aktarılarak, kağıt sarfiyatı azaltıldı ve sonuçlar üzerinde oynama riski ortadan kalktı. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Odyolog Aysel Koç, bu sistemin diğer hastanelere de referans olabileceğini belirtti.

10.05.2024 13:34
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İnönü Üniversitesi Teknopark'ta, işitme testlerinde kullanılan odyometri cihazlarından elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemine entegresini sağlayan yazılım ve sistem geliştirildi.

İnönü Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmanın koordinatörü elektronik haberleşme mühendisi Sinan Yavuz, AA muhabirine, sağlık alanında dijitalleşmeyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Odyometri sağlık raporlarının dijital ortama aktarılamamasının bazı sıkıntılara neden olduğunu dile getiren Yavuz, "Hastaların odyometri sağlık raporlarının e-Nabız sistemine gönderilmesini sağladık. Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği formatta kendi ara yazılımımızla verileri hastane sistemiyle Sağlık Bakanlığının sistemine entegresini gerçekleştirdik. Odyometri cihazları analog olduğu için dijital veri alınamıyordu, biz cihaz üzerinde verileri dijitalleştirdik sonra ara yazılımımızla Bakanlığın sistemine entegrasyonunu yaptık. Kullanıcıları iş yükünden kurtardık." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Odyolog Aysel Koç da hastalara yaptıkları işlemlerin sonuçlarını "odyogram" ismi verilen kağıda işaretlediklerini dile getirdi.

Odyograma işledikleri verilerin sonuç olarak hem hastaya verildiğini hem de arşivlendiğini anlatan Koç, "Bu işlemler hem aşırı derecede kağıt sarfiyatına neden oluyor hem de maalesef hastalara verdiğimiz sonuçlar istenmeyen ellerde değiştirilebiliyor. Sonuçlar üzerinde oynama yapılabiliyor. Yıllar önce bu durum bizi çok zor durumda bıraktı, adli vaka oldu." diye konuştu.

Dijitalleşen dünyada odyogram bilgilerini de artık dijital ortama aktardıklarını belirten Koç, şöyle devam etti:

"Bu sistemle biz hastaya sonuç vermeden verileri arşivleyebileceğiz, veriler e-Nabız'a düşecek. Hasta istediğinde sonuçları e-Nabız'dan alabilecek, rapor hastaları için büyük bir avantaj. Hastalar rapor alacaklarında ya da farklı bir kuruma gittiklerinde bizden muayene sonuçlarını istiyor, sekreterimiz arşivden tarayarak, belgeleri buluyordu. İş yükü artıyordu. Sanırım bu sistemi ilk biz kuruyoruz, diğer hastanelere de muhtemelen referans olacağız."

İnönü Üniversitesinde kullanılmaya başlandı

Yazılım ve sistemin kullanılmaya başladığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Şükrü Aydın da normal şartlarda yapılan işitme testinin odyogram ismi verilen kağıda döküldüğünü söyledi.

Hastanın bu kağıdı hekime götürerek işitme testini sonuçlandırdığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Geliştirilen sistemle bu verileri hastane yönetim sistemine aktarabiliyoruz. Hastalardan mükerrer işitme testi artık istenmeyecek. Verdiğimiz sonucu kaybeden hastalar oluyor ya da uzun takip gerektiren hastalarda çoklu kayıtlar gerekiyor, hastanın dosyası çok büyüyor. Dijital ortama aktarılan işitme testi sayesinde hastalar artık elinde bir işitme testi kağıdıyla dolaşmak zorunda kalmayacak. Uzun dönemde hasta takipleri sırasında kaydedilmiş veriler üzerinden daha ayrıntılı çalışma yapma fırsatı bulacağız, kayıtlı olan veriler üzerinden akademik çalışmalar yapılabilecek. Sağlık Kurulundan gelen hastalarla işitme kaybını farklı bir amaç için kullanacak bazı hastalar bazen kağıt üzerinde sahtecilik işlerine girebilmekte. Artık hasta verileri direkt sisteme girmekte dolayısıyla hastanın verilerle oynamak gibi şansı olmayacak."

Teknopark Genel Müdürü Hasan Yılmaz ise bünyelerinde çok sayıda firmanın araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, odyometri cihazlarından elde edilen sağlık verilerinin dijital ortama aktarılmasını sağlayan sistemin bünyelerindeki bir firma tarafından geliştirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnönü Üniversitesi Teknopark'ta Odyometri Verileri Sağlık Bakanlığı Sistemine Entegre Edildi - Son Dakika

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