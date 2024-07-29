İshalde antibiyotik uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

İshalde antibiyotik uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Erbay, kişisel hijyen kurallarına uymayanların ishal olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve ishal olanların antibiyotik kullanmaması gerektiğini belirtti. Ellerin yıkanmasının enfeksiyonların önlenmesinde en etkili yöntem olduğunu vurgulayan Erbay, yemeklerden önce ve sonra, yemekler hazırlanmadan önce mutlaka ellerin yıkanması gerektiğini söyledi.

29.07.2024 21:36
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İshalde "antibiyotik" uyarısı

-Dr. Kübra Erbay:

-"İshalde antibiyotik tedavisi gerekmiyor"

KIRŞEHİR - İshalin kişiden kişiye yayılma gösterdiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Erbay, kişisel hijyen kurallarına uymayanların ishal olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve ishal olanların antibiyotik kullanmaması gerektiğini aktardı.

Yaz mevsiminde sıcak havaların etkisi ve kişisel hijyen durumlarının düşük olduğu durumlar ishal vakalarına neden oluyor. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Erbay da; vatandaşlara ishal konusunda uyarılarda bulundu. Erbay, "Kişisel hijyen şartlarının düşük olduğu durumlarda hastalık kişiden kişiye de bulaşabilir. İshalin diğer yayılma yolu ise hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış yiyeceklerin muhafaza edilmesidir. Kirli sularda yakalanmış deniz ürünleri de akut bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş olarak gelişebilir. Bazen bağırsakta gaz toplanması ve baş ağrısı da yapabilir. Bebek ve küçük çocuklarda daha sıklıkla görülür, dikkatli olunmalıdır. Bu durumlarda antibiyotik tedavisi gerekmemektedir. İshal kesici ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır" diye konuştu.

Elleri yıkamanın bağırsak enfeksiyonları çözümünde etkili olduğunu belirten Erbay, Ellerin yıkanması enfeksiyonların önlenmesinde en etkili yöntemdir. Kişisel korunma yöntemi olarak eller yemeklerden önce ve sonra, yemekler hazırlanmadan önce mutlaka yıkanmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İshalde antibiyotik uyarısı - Son Dakika

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