Isparta Aksu'da 10 yataklı devlet hastanesi dualarla açıldı, hasta kabulü başladı - Son Dakika
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Isparta Aksu'da 10 yataklı devlet hastanesi dualarla açıldı, hasta kabulü başladı

Isparta Aksu\'da 10 yataklı devlet hastanesi dualarla açıldı, hasta kabulü başladı
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Isparta'nın Aksu ilçesinde yapımı tamamlanan 10 yatak kapasiteli Aksu Devlet Hastanesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla açılan hastanede acil ve poliklinik hizmetleri devreye girerek hasta kabulüne başladı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde yapımı tamamlanan 10 yatak kapasiteli Aksu Devlet Hastanesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, ülkede son yıllarda sağlıktan eğitime, ulaşımdan altyapı birçok alanda çok ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Isparta'nın da bu yatırımlardan nasibini aldığını dile getiren Erin, "Aksu İlçemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz devlet hastanemiz de bu yatırımlardan biridir. Toplam 3 bin metrekare kapalı alana hastanemizi inşa ettik. Sadece Aksu ilçemize değil bölgenin sağlık altyapısına oldukça katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla açılan Aksu Devlet Hastanesi'nde acil ve poliklinik hizmetleri devreye girerek hasta kabulüne başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Isparta Aksu'da 10 yataklı devlet hastanesi dualarla açıldı, hasta kabulü başladı - Son Dakika

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