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ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı - Son Dakika

ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı

09.02.2022 13:07

Isparta Şehir Hastanesi'nde, 1600 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandığı bildirildi.

Isparta Şehir Hastanesi'nde, 1600 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandığı bildirildi.

Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif Aydın, yaptığı açıklamada, Isparta Şehir Hastanesi'nde yerli aşının yapılmaya başlandığını söyledi.

Kentte şimdiye kadar 1600 kişinin TURKOVAC aşısı yaptırdığını belirten Aydın, bunun yaklaşık 150'sinin birinci doz aşısı olduğunu kaydetti.

Aydın, Pfizer-BioNTech aşısı olanların üçüncü ve dördüncü doz uygulamalarında TURKOVAC'ı tercih ettiklerini vurguladı.

Aşı sayesinde vakalardaki ölüm riskini azaltmaya çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 100 binde 270 olan oranımız, bu hafta 100 binde 570'e kadar çıktı. Yoğun bakımlarımızdaki hasta sayısında düşüş yaşanıyor, bunun en büyük sebeplerinden biri aşı olmak. Aşı yaptırmak çok önemli, bunun yanında maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Aydın, Isparta'da aktif vaka sayısının 4 bin 500 civarında olduğunu bildirdi.

Hastaneye aşı yaptırmaya gelen Sebahattin Demir, 2 doz aşı olduğunu, Sağlık Bakanının TURKOVAC aşısı olduğunu görünce üçüncü doz tercihini yerli aşıdan yana kullandığını ifade etti.

Yerli aşıyı 2 aydır beklediğini belirten Ali Köse, "TURKOVAC yapılmaya başlanınca aşı olmaya geldim. Aşımızı ürettiği için Allah devletimizden razı olsun." dedi.

ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı
ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı
ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı
ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı
ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı
ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı
ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı
ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı

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Şehir Hastanesi, TURKOVAC, Isparta, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık ISPARTA -1600 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı - Son Dakika


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