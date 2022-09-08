Çocuğun tedavi süreci devam ederken hekimleri tarafından çocuk cerrahisi olan bir hastanede tedavisinin gerektiğine karar verildi ve Sağlık Bakanlığınca M.A.A'nın tedavisine, Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünde devam etmesi uygun bulundu.

Kaynak: AA

Isparta, Bursa, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Ambulans helikopter yanık tedavisi gören çocuk için havalandı - Son Dakika

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