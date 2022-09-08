Ambulans helikopter yanık tedavisi gören çocuk için havalandı - Son Dakika
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Ambulans helikopter yanık tedavisi gören çocuk için havalandı

08.09.2022 14:54
Ambulans helikopter yanık tedavisi gören çocuk için havalandı

Isparta'da yanık tedavisi gören 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.

Isparta'da yanık tedavisi gören 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 gün önce güneş enerjisi sisteminde oluşan patlama nedeniyle vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan M.A.A, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun tedavi süreci devam ederken hekimleri tarafından çocuk cerrahisi olan bir hastanede tedavisinin gerektiğine karar verildi ve Sağlık Bakanlığınca M.A.A'nın tedavisine, Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünde devam etmesi uygun bulundu.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Yenişehir Havalimanı'na getirilen çocuk, buradan da ambulanslü Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

M.A.A'nın tedavisine Bursa Şehir Hastanesinde devam ediliyor.

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Kaynak: AA

Isparta, Bursa, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ambulans helikopter yanık tedavisi gören çocuk için havalandı - Son Dakika

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