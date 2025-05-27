İsrail Gazze'ye Saldırıyor: 5 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikisi çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesine düzlediği saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Ayrıca İsrail'in daha önce Han Yunus kentine ve Gazze kentinin batısına düzenlediği saldırılarda da yaralanan biri çocuk, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve zırhlı araçları Gazze kentinin doğu bölgelerine, İsrail deniz kuvvetleri ise Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.

Han Yunus kentinin güney ve doğu mahalleleri ile Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin, Gazze kentinin doğusundaki bazı bölgelerin gece saatlerinden bu yana yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 822 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 925 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 53 bin 977 kişi öldü, 122 bin 966 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.