İstanbul'da Bayramda 50 Bin Sağlık Çalışanı Görev Alacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Ramazan Bayramı boyunca kent genelinde 50 bin sağlık personelinin görev yapacağını bildirdi.

Güner, NSosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram süresince İstanbul genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için tüm planlamaları titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentte görev yapacak sağlık personeline ilişkin bilgi veren Güner, şunları paylaştı:

"53 kamu hastanemizde 11 bin 554 acil servis personelimiz, 33 bin 540 diğer sağlık hizmetlerinde görevli personelimiz ve 22 evde sağlık ekibimizde görev yapan 88 personelimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Ayrıca, 23 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Hastanemizde (ADSM/ADSH) görev yapan 378 personelimizle ağız ve diş sağlığı hizmetlerimizi de kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."

Acil Sağlık Hizmetlerimiz kapsamında ise 374 aktif istasyonumuz, 556 komuta merkezi personelimiz ve 3 bin 884 sahada görevli personelimizle 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İstanbul genelinde toplam 50 bin sağlık personelimiz bayram süresince görev başındadır. Bayramını görev başında geçiren, büyük özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum."