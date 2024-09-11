İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı

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İstanbul Beyoğlu'nda Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü belirtileri taşıdığı iddia edildi. Şüpheli kişi ambulansla karantina altına alındı. Çevre sakinlerinin kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

11.09.2024 08:49  Güncelleme: 09:01
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Afrika Birliği, maymun çiçeği virüsünün hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan etmiş, dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturan bu virüsle ilgili olarak Türkiye'de ise henüz herhangi bir vakaya rastlanmadığı ve bu hastalığa dair bir tanı koyulmadığı bildirilmişti. Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmeler sürerken, İstanbul'dan dikkat çeken bir haber geldi.

AFRİKA UYRUKLU KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

İddiaya göre dün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü belirtilerini taşıdığı için ambulansla karantina altına alındı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ses getirdi.

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Son Dakika Sağlık İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı - Son Dakika
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