İzmir\'de 14 Mart Tıp Bayramı Töreni

İzmir'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
İzmir Tabip Odası üyeleri, Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Törende konuşan İzmir Tabip Odası Süleyman Kaynak, sağlık hizmetlerinde hekimlerin, sağlık personelinin fedakarlıklar yaptığını belirtti.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ücretsiz, kaliteli, yeterli ve bilimsel bir sağlık hizmetine kavuşulması için gösterdiği yolda yılmadan devam edeceklerini ifade eden Kaynak, başlattığı sağlık devrimini sürdüreceklerini kaydetti.
Törenin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi temsilcileriyle beraber hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için denize karanfil bırakıldı.
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Kızılay Bitlis Şubesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ile yapılan protokol kapsamında ihtiyaç sahipleri için 2 butik mağaza açtı. Açılış töreninde konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Kızılay'ın uluslararası bir yardım kuruluşu olduğunu vurgulayarak, gençlerin ihtiyaç duyduğu giyim malzemelerine erişebilecekleri bir mekanın açıldığını belirtti. Açılışın ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde çocuk ve yeni doğan malzemelerinin yer aldığı bir butik daha açıldı.
Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yurdakul, mesajında tıp öğrencilerinin 14 Mart 1919'da işgal güçlerine karşı gösterdiği dik duruşun Anadolu'da işgale karşı direnişin umudu olduğunu belirtti ve tüm sağlık camiasının Tıp Bayramı'nı yürekten kutladığını ifade etti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) üyesi sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve TTB üyeleri, karanfiller ve çelenklerle birlikte Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü ve burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan, basın açıklamasını okudu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanlarının ve ailelerinin, bugün İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerden yüzde 20 indirim ile yararlanabileceğini duyurdu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Acıbadem Hastanesi, Gürlife Hastanesi, Özel Ümit Hastanesi ve TGS Anadolu Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 1 milyon dolar maliyetli simülasyon merkezi müjdesi verdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin sağlık alanında öncü olması için çalıştıklarını vurgulayarak, modern tıbbın ortamını hazırlamak için simülasyon merkezinin önemine değindi. Programda konuşan diğer yetkililer de sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
Malatya'da, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında Vali Ersin Yazıcı, sağlık hizmetlerindeki kalitenin arttığını ve vatandaşların en iyi sağlık hizmetine layık olduğunu belirtti. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektör Vekili ve Dekanı da konuşmalarında tıp eğitimi ve sağlık çalışanlarının önemine vurgu yaptılar. Programda ayrıca koşuda dereceye giren sağlık çalışanlarına ödülleri verildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması, kronik hastalığı olan bireylerin tarama ve izlemlerinin ayrıntılı raporlanabilmesi amacıyla Sakarya'daki aile sağlığı merkezlerinde başlatıldı. HYP sayesinde kronik hastalıkların erken teşhisi hedeflenirken, orta ve yüksek riskli bireyler Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilerek gerekli hizmetlerden faydalanabilecekler.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Etkin Eczacılık Derneği tarafından düzenlenen programda, diyabet hastası 45 çocuğa koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı. Ayrıca ailelere cihazın kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Dernek üyesi eczacılar, deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuklara destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.
Norveç Kralı Harald'ın sağlık durumu iyi olduğu açıklandı. Malezya'da tatil yaparken enfeksiyon kapan ve tedavi gördüğü hastaneden geçici kalp pili takılarak taburcu edilen Kral Harald, Norveç'ta kalıcı kalp pili takıldıktan sonra hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olan Kral, 8 Nisan'a kadar hastalık izninde olacak.
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