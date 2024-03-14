İzmir\'de 14 Mart Tıp Bayramı Töreni

Kızılay, Bitlis'te ihtiyaç sahipleri için konfeksiyon mağazası açtı

Kızılay Bitlis Şubesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ile yapılan protokol kapsamında ihtiyaç sahipleri için 2 butik mağaza açtı. Açılış töreninde konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Kızılay'ın uluslararası bir yardım kuruluşu olduğunu vurgulayarak, gençlerin ihtiyaç duyduğu giyim malzemelerine erişebilecekleri bir mekanın açıldığını belirtti. Açılışın ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde çocuk ve yeni doğan malzemelerinin yer aldığı bir butik daha açıldı.