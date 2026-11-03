İzmir'de 2,5 aylık bebeğin kalbindeki 8 milimetrelik delik anjiyoyla kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de 2,5 aylık bebeğin kalbindeki 8 milimetrelik delik anjiyoyla kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de 2,5 aylık bebeğin kalbindeki 8 milimetrelik delik anjiyoyla kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de 2,5 aylık bebeğin kalbindeki 8 milimetrelik delik anjiyoyla kapatıldı
Haber Videosu

İzmir'de kalbindeki yaklaşık 8 milimetrelik delikle doğan bebek, 2,5 aylıkken kasıktan girilerek yapılan anjiyoyla sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Kaan Yıldız, büyük deliğin tıkaçla kapatılmasının riskli olduğunu ve bebeğin ertesi gün taburcu edildiğini söyledi.

İzmir'de kalbinde yaklaşık 8 milimetrelik delikle dünyaya gelen Asel Lina bebek, 2,5 aylıkken geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Menderes ilçesinde yaşayan Rabia ve Hasan Kertmen çiftinin mayıs ayında Asel Lina ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

Aile, bebeğin rahat nefes alamaması, sürekli ağlaması ve kilo alamaması nedeniyle İzmir Şehir Hastanesine başvurdu.

Çocuk kardiyolojisi bölümünde görevli Doç. Dr. Kaan Yıldız, bebeğin kalbinde yaklaşık 8 milimetrelik bir delik olduğunu belirledi.

Bir süre ilaç tedavisi uygulanan ve durumu takip edilen bebek, beklenen iyileşmenin sağlanamaması üzerine 2,5 aylıkken ameliyata alındı. Asel Lina, anjiyo yöntemiyle kasıktan girilerek yapılan operasyonla iyileşti.

"Allah'a şükür bebeğimiz çok iyi"

Anne Rabia Kertmen, AA muhabirine, bebeklerinin doğumdan itibaren zor nefes aldığını söyledi.

Yapılan operasyonun ardından bebeğinin sağlığına kavuştuğunu anlatan Kertmen, "Şimdi rahat nefes alıyor ve uyuyor. Bir insan evladını kaybetmek istemez. Çok sıkıntı çektim. Allah'a şükür bebeğimiz çok iyi." dedi.

Küçük kalpte büyük delik

Operasyonu yapan Doç. Dr. Yıldız ise aort ile akciğer atardamarı arasındaki geçiş damarının doğumdan sonra kapanması gerektiğini, Asel Lina'da ise bu açıklığın kapanmadığını anlattı.

Ameliyat tarihinde bebeğin kalbinin yaklaşık 6 santimetre, deliğin de yaklaşık 8 milimetre büyüklüğünde olduğunu belirten Yıldız, "Kalpteki kaçaklar arttığı için müdahale etmemiz gerektiğini tespit ettik. Kalp yetmezliği ortaya çıkınca kateter yöntemiyle kapatmamız gerekiyor. Bebeğin kalbindeki delik büyüktü. Bu yüzden anjiyoya aldık ve uygun cihazı belirledik. Kasık atardamarından girerek gerekli olan görüntülemeyi yaptık." diye konuştu.

Yıldız, işlem yapıldığında Asel Lina'nın 2,5 aylık ve 5 kilogram ağırlığında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kalpteki delik yaklaşık 8 milimetreydi. Oldukça büyük bir delikti. Tıkaçla kapatması zorlayıcı ve riskli bir işlemdi. Açık ameliyata vermek istemedik. Şans vermek istedik. İşlem başarısız olsaydı açık kalp ameliyatı yapılacaktı. Biz de oraya tıkacı yerleştirdik. Tıkaç orayı kapattığı için de delik kapanmış oldu. İşlem sonrasında bir şey gelişmedi. Bebeğimizi de ertesi gün taburcu ettik. Artık kilo alımı gayet güzel. Kalp yetmezliği bulguları kayboldu. İlaçları kestik."

Kaynak: AA
GüncelSağlıkBebekİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
11:10
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:30:26. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 2,5 aylık bebeğin kalbindeki 8 milimetrelik delik anjiyoyla kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android