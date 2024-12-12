İzmir'de Bel Kanal Darlığı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Sağlık

İzmir'de belde kanal darlığı teşhisi konulan hasta, cerrahi müdahale ile tedavi edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Aysel Tütüncü şiddetli bel ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yürüme zorluğu da yaşayan Tütüncü'nün belinde kanal darlığı olduğu belirlendi.

Hasta, beyin ve sinir cerrahi bölümünde görevli Prof. Dr. Özgür İsmailoğlu tarafından yapılan ameliyatla iyileşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmailoğlu, ameliyat sonrası Tütüncü'nün ağrılarının belirgin şekilde azaldığını kaydetti.

Hastanın sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren İsmailoğlu, "Ameliyatta, daralmış olan omurilik kanalını genişlettik. Yaklaşık 15 santimetrelik bir kesi ile gerçekleştirilen açık ameliyat, yaklaşık 15-20 santimetrelik bir kemik dokusunun kaldırılmasını gerektirdi. Bu nedenle, omurganın stabilitesini sağlamak ve ileride kayma ya da ağrı oluşumunu engellemek için platin taktık." ifadelerini kullandı.

Aysel Tütüncü de ameliyattan sonra hayatının değiştiğini, ağrıları azaldığı için mutlu olduğunu belirtti.