İzmir'de Bel Kanal Darlığı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'de Bel Kanal Darlığı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Aysel Tütüncü, bel kanal darlığı nedeniyle geçirdiği cerrahi müdahale sonrası ağrılarından kurtuldu.

12.12.2024 17:52
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İzmir'de belde kanal darlığı teşhisi konulan hasta, cerrahi müdahale ile tedavi edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Aysel Tütüncü şiddetli bel ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yürüme zorluğu da yaşayan Tütüncü'nün belinde kanal darlığı olduğu belirlendi.

Hasta, beyin ve sinir cerrahi bölümünde görevli Prof. Dr. Özgür İsmailoğlu tarafından yapılan ameliyatla iyileşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmailoğlu, ameliyat sonrası Tütüncü'nün ağrılarının belirgin şekilde azaldığını kaydetti.

Hastanın sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren İsmailoğlu, "Ameliyatta, daralmış olan omurilik kanalını genişlettik. Yaklaşık 15 santimetrelik bir kesi ile gerçekleştirilen açık ameliyat, yaklaşık 15-20 santimetrelik bir kemik dokusunun kaldırılmasını gerektirdi. Bu nedenle, omurganın stabilitesini sağlamak ve ileride kayma ya da ağrı oluşumunu engellemek için platin taktık." ifadelerini kullandı.

Aysel Tütüncü de ameliyattan sonra hayatının değiştiğini, ağrıları azaldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir'de Bel Kanal Darlığı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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