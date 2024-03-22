İzmir\'de gebelik zehirlenmesi yaşayan annenin erken doğumla dünyaya getirdiği bebek sağlığına kavuştu

Sağlık

İzmir'de, gebelik zehirlenmesi yaşayan annenin hamileliğin 30. haftasında 890 gram olarak dünyaya getirdiği bebek, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

İzmir'deki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, kız bebek bekleyen 32 yaşındaki Aslı Yıldız, hamileliğinin 30. haftasında konulan gebelik zehirlenmesi teşhisi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bebek ve annenin kurtarılması için erken doğum kararı alınması sonrası ailesinin Parla adını verdiği kız bebek, sezaryen yöntemiyle dünyaya geldi.

890 gram ağırlığında ve 36 santimetre boyunda doğan Parla bebek, gelişim geriliği ve solunum sıkıntısı yaşaması ve saturasyonunun da düşük olması nedeniyle kuvözde entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Yoğun tedavi sürecinin ardından boyu 46 santimetreye, ağırlığı 2 kilo 400 grama ulaşan Parla bebek, taburcu edilerek annesinin kucağına kavuştu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abbasgulu Baghirov, akciğer geliştirici ilaçla tedavi edilen, damardan beslenen Parla bebeğin sürekli uzman hemşire gözetiminde tutulduğunu bildirdi.

Bebeğin bir süre sonra solunum cihazından çıkarıldığını ve tekrar ağızdan beslenmeye başlandığını anlatan Baghirov, 62 günlük tedavinin ardından mutlu sonuca ulaştıklarını kaydetti.

Anne Aslı Yıldız ise kızının hayatını sağlık ekibinin fedakar çabalarına borçlu olduğunu belirterek, "Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. 62 gün çok zordu. İlk üç haftası Parla'nın durumunun kritik olmasından dolayı kötü bir dönemdi benim için. Bir bebek bekliyorsunuz, sonucunda böyle bir olay yaşanıyor. 62 gün görüyorsunuz ama dokunamıyorsunuz, elleyemiyorsunuz, yanınızda değil. Şimdi bebeğimle birlikte mutluyum, daha güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.