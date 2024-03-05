İzmir\'de böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören hemşire 16 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Sağlık

İzmir'de, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören hemşire Binnaz Karadaş (56), böbrek nakli sayesinde 16 yıl sonra hastalığından kurtuldu.

Buca ilçesinde yaşayan, bir çocuk annesi 38 yıllık hemşire Karadaş'a, 2008'de böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Diyaliz tedavisine başlanan Karadaş'ın böbrek nakli olmasına karar verildi.

Bugüne kadar birçok hastanede görev yapan Karadaş, diyalize girdiği dönemde de mesleğini sürdürdü.

Karadaş, ablası iki yıl önce böbreğini vermek istemesine rağmen bazı sağlık sorunları nedeniyle nakil yapılamayınca kadavradan nakil için beklemeye devam etti.

16 yıllık bekleyiş 3 hafta önce son buldu

Karadaş'ın kadavradan nakil için 16 yıl süren bekleyişi, 3 hafta önce İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreğinin, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde nakli ile sona erdi.

Binnaz Karadaş, AA muhabirine, diyaliz girmek zorunluluğu nedeniyle yıllarca zor günler yaşadığını söyledi.

Uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiği anı unutamadığını belirten Karadaş, "Hiç umutsuzluğa kapılmadım. Allah büyüktür, sabır en büyük erdemdir. Hoca bana 'su içebilirsin' dedi. Bu cümle bile o kadar çok şey ifade ediyor ki. 16 sene diyalize giren bir hasta için 'suyu istediğin kadar içebilirsin' demek. Bunun tarifi yok." diye konuştu.

Karadaş, hastalığı boyunca mesleğini bırakmayı hiç düşünmediğini ifade ederek, liseden sonra başladığı mesleğini sürdürebildiği kadar yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Organ bağışı hayat kurtarıyor

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Tatar ise Karadaş'ın nakledilen böbreğinin vücuduna uyum sağladığını, fonksiyonların her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.

Karadaş'ın organ bekleme süresinin çok fazla olduğunu anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Maalesef diyaliz hastalarımızı onuncu yıldan sonra büyük çoğunluğunu kaybediyoruz. Binnaz Hanım bu konuda şanslı. Hastamızda 16 yılın verdiği bir yük vardı, diyalizdeki geçirdiği zamanın uzun olması nedeniyle damarsal problemler, kemikli mineral hastalıklarıyla ilgili problemler vardı."

Tatar, hastanın 16 yıl sonra rahat bir şekilde su içerek, idrarını yaptığını aktardı.

Organ bağışının az olduğuna dikkati çeken Tatar, bu nedenle yıllarca diyalizde bekleyen çok hasta olduğunu, organ bağışının hayat kurtardığını belirtti.