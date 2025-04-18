İzmir'de Kalbi Duran Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'de Kalbi Duran Kadın Kurtarıldı

Rahatsızlanan Bircan Turan, stent işlemi sırasında kalbi durmasına rağmen hayata döndürüldü.

18.04.2025 12:02
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İZMİR'de rahatsızlanıp, hastaneye başvuran ve stent takılması planlanan Bircan Turan'ın (62) operasyon öncesi kalbi durdu. Turan, 1 saatlik kalp masajıyla uygulanan balon stent işlemiyle hayata döndürüldü. Taburcu edilen Turan'ın beyin hasarı yaşamadan kurtulduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Karaca, "Çok uzun bir süre uğraşmamıza rağmen, beyninde sorun olmadan dönen hastaları nadir görüyoruz. Teyzemin yaşam mücadelesi bizim için ilginçti" dedi.

Kentte yaşayan evli ve 7 çocuk annesi Bircan Turan, nefes darlığı şikayetiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Troit ve diyabet rahatsızlığının yanı sıra obezite de olan Turan'ın tetkiklerinin ardından cerrahi koroner baypas yerine stentle tedavi uygun bulundu. 17 Mart'ta operasyona alınan Turan'ın önce büyük oranda tıkalı damarının balon stentle açılmasına karar verildi. Turan'ın işlemden hemen önce kalbi durdu. Solunum cihazına bağlanan Turan'a balon işlemi boyunca kalp masajı da yapıldı. Turan'ın tıkalı damarına kalp masajı eşliğinde 1 saatlik işlemin ardından stent takıldı. Hayata döndürülen Turan'a kalp damar pompası ve intraaortik balon pompa uygulaması da yapıldı. Bir süre yoğun bakımda tutulup, servisteki odasına alınan ve sağlığına kavuşan Turan, 15 Nisan'da taburcu edildi.

'NADİR GÖRDÜĞÜMÜZ BİR DURUM'

Operasyona giren ekipteki kardiyoloji kliniği doktorlarından Prof. Dr. Mustafa Karaca, "3 damarında tıkanıklık vardı. Ameliyat olması gerekiyordu. Kalp Damar bölümümüze yatırdık. Ameliyat öncesi yapılan tahlillerde tiroid fonksiyon bezlerinin bozuk olması, şeker hastalığının bir türlü düzene sokulmamasından dolayı ameliyat bir türlü gerçekleşemedi. Göğüs ağrıları olması üzerine büyük oranda tıkalı olan damarını balon stentle açmaya karar verdik. Hastayı salona aldığımızda, işleme henüz başlayamadan kalbi durdu. Yeniden hayata döndürme işlemlerine başladık. Uzunca bir süre nabız alınamadı. Mecburen kalp masajı sırasında balon stent işlemi yaptık ve 1 saat sürdü. Hasta daha sonra yoğun bakıma alındı ve bir süre sonra normale döndü. Çok uzun bir süre uğraşmamıza rağmen, beyninde sorun olmadan dönen hastaları nadir görüyoruz. Teyzemin yaşam mücadelesi bizim için ilginçti. Şu an kontrollere geliyor. Şikayeti yok. Kalp damar hastalığı, özellikle şeker veya tansiyon hastalığına kadar çok sayıda semptom veriyor. Bu aşamaya gelmeden kalp kontrollerine gelseler ani ölümden kurtarabiliriz" dedi.

Bircan Turan ise "Hastanede birden kalbim durmuş. Beni sağlığıma kavuşturdular. Allah razı olsun" dedi.

Bircan Turan'ın oğlu inşaat firması sahibi, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Turan (40) da "Annem aniden rahatsızlanınca hastaneye gittik. Kalbindeki bir damarın tıkalı olduğu söylendi. Doktorlar hemen müdahale etti. Bir ara annemin kalbi durdu ama Allah'a şükürler olsun, doktorlar sayesinde tekrar hayata döndü. Hepsinden Allah razı olsun. Vatandaşlarımız da mutlaka doktora görünsün, kontrollerini yaptırsın. Böyle şeyler bir anda başa gelebiliyor, önlem almak önemli" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İzmir'de Kalbi Duran Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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