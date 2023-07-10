İzmir'de Restoranda Zehirlenen Çocuğun Otopsi Sonucu Hala Çıkmadı - Son Dakika
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İzmir'de Restoranda Zehirlenen Çocuğun Otopsi Sonucu Hala Çıkmadı

İzmir'de Restoranda Zehirlenen Çocuğun Otopsi Sonucu Hala Çıkmadı

10.07.2023 10:39

İzmir'de bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybeden Ece Melisa'nın detaylı otopsi sonucu aradan geçen 454 güne rağmen henüz çıkmadı. Bu süreçte kanser nedeniyle bir göğsü alınıp kalp yetmezliği çeken anne Hasret Mercankaya, otopsi sonucunda da bir gelişme olmamasından şikayetçi.

İZMİR'de bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa'nın (5) detaylı otopsi sonucu aradan geçen 454 güne rağmen henüz çıkmadı. Bu süreçte kanser nedeniyle bir göğsü alınıp, kalp yetmezliği çeken anne Hasret Mercankaya (34), "Onca zaman geçmesine rağmen hala otopsi sonucunda da bir gelişme yok" dedi.< Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya, çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (4), geçen yıl 13 Nisan'da, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ile 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri, yine aynı hastaneye gitti.Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya da 13 Haziran'da tedavisinin ardından taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ise 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örnekler ile yapılan detaylı otopsinin sonucu aradan geçen 454 güne rağmen henüz çıkmadı.<Oğlum Ege Mercankaya ile güç bulmaya çalışıyorum. Ancak kalbim güçsüzleşti. Şimdi de kalp sorunum var. Yaşıma göre, kalbim daha yaşlıymış. Kalp pompalama gücü normal bir insanda, 55/60 olması gerekiyor. Benim ise 40'a düşmüş. İlaç tedavisi görüyorum. Kalbimi stabil tutmaya çalışıyorlar. Bir de otopsi sonucunu bekliyoruz. Artık sonucun çıkmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Otopsi, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir'de Restoranda Zehirlenen Çocuğun Otopsi Sonucu Hala Çıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Restoranda Zehirlenen Çocuğun Otopsi Sonucu Hala Çıkmadı - Son Dakika
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