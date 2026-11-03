İzmir'deki çalıştayda nakillerin yüzde 80'inin canlı vericiden yapıldığı belirtildi - Son Dakika
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İzmir'deki çalıştayda nakillerin yüzde 80'inin canlı vericiden yapıldığı belirtildi

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İzmir\'deki çalıştayda nakillerin yüzde 80\'inin canlı vericiden yapıldığı belirtildi
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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası kapsamında organ nakli süreçleri çalıştayı düzenledi. İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Türkiye'de nakillerin yaklaşık yüzde 80'inin canlı vericilerden yapıldığını, kadavradan bağışın artırılması gerektiğini söyledi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında "Beyin Ölümü Tanısı ve Organ Nakli Süreçleri Çalıştayı" düzenlendi.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Nazif Erkan Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, organ bağışının önemine değindi.

Sağlık Bakanlığının organ bağışı ve nakli konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirten Kul, şunları kaydetti:

"Organ nakli bekleyen binlerce hasta için her bağış, yeni bir yaşam umudu demektir. Ancak bu umudun gerçeğe dönüşebilmesi için organ bağışının yaygınlaşması ve özellikle kadavradan organ bağışının artırılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de organ nakillerinin yaklaşık yüzde 80'i canlı vericilerden gerçekleştirilmektedir. Oysa Avrupa'da kadavradan yapılan organ nakilleri daha yüksek orandadır. Bu tablo, ülkemizde kadavradan organ bağışının artırılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir."

Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yekta Öncel de yoğun bakımda tedavi gören bir hastaya beyin ölümü tanısı koymanın önemli olduğunu söyledi.

Tanı konduktan sonra yakınlarıyla iletişime geçerek organ nakli yapılmasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Öncel, "Başhekimliğim döneminde de en çok önemsediğim konulardan birisiydi. Kendi organlarımı da bağışladım. Bizler topluma örnek olmamız gereken kişileriz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu da bir konuşma yaptı.

Programda kent genelinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen organ bağışı temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İzmir Vali Yardımcısı Alpaslan Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Kul tarafından verildi.

Ayrıca organ bağışında bulunan ailelere, yakınlarının anısını yaşatmak amacıyla adlarına dikilen fidanlara ait sertifikalar verildi.

Çalıştay, bilimsel toplantıların ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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