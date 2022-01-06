İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var! - Son Dakika

Kentte koronavirüse karşı aşılama oranlarını artırmak ve yeni varyant 'Omicron'un yayılımını önlemek için sağlık ekipleri, yoğun çaba gösteriyor. İl Sağlık Müdürü Tekin, 'Omicron' vakalarına rastladıklarını belirterek, "Ankara referans laboratuvarımızda şüphelendiğimiz vakaları gönderip orada teyitlerini almaya çalışıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor ancak özellikle son hafta içinde tüm Türkiye çapında vakalarda maalesef artış ortaya çıktı. En son dün 66 bin civarında vaka açıklanmıştı. İl olarak baktığımızda maalesef bizde de bir hareketlenme ortaya çıktı" diye konuştu.

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta açıkladığı tabloda Diyarbakır'ın, 100 binde 18,5 gibi bir vaka oranına sahip olduğunu dile getiren Dr. Tekin, şunları söyledi:

"Şu anda baktığımızda bu rakam maalesef 100 binde 40-45'ler civarına çıkmaya başladı. Dolayısıyla bizim de günlük vaka sayısına baktığımızda hemen hemen yüzde 100'e yakın bir artış ortaya çıktı. Vatandaşlarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına mutlak suretle dikkat etmeleri. Bunun yanı sıra özellikle hatırlatma doz aşılarını yaptırsınlar. İl genelinde gerek aile hekimlerimiz gerek kurmuş olduğumuz stantlarımız, iş yerlerine, organize sanayi gibi gidip bizzat aşılarını yapmaya çalışıyoruz."