İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği 23 Nisan koşusu düzenledi - Son Dakika
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İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği 23 Nisan koşusu düzenledi

24.04.2022 09:57
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği 23 Nisan koşusu düzenledi

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Foça'da koşu düzenledi.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Foça'da koşu düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Koşamayan kardeşlerim için koşuyorum" sloganıyla bu yıl 3. kez düzenlenen koşu Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Çocukların yaş kategorilerine göre katıldığı, 200 metrelik parkurlu koşuya 5 yıllık kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan, yaptığı el işi ürünleri satarak elde ettiği gelirle aynı hastalığa karşı mücadele veren çocuklara destek Ceylin Kubalı da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan, dernek olarak 18 yıldır güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek, "İzmir'e farklı kentlerden tedavi için gelen çocuklar ve ailelerine maddi ve manevi destekler veriyoruz. Çocuklarımız ve ailelerini, tedavileri boyunca derneğimize ait evde misafir ediyoruz. Onların sağlıklarına kavuşmaları bizi mutlu ediyor. Bize destek olan hayırseverlerimize çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği 23 Nisan koşusu düzenledi - Son Dakika


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