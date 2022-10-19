Tıp öğrencilerinden kadavra bağışı için bilgilendirme çalışması - Son Dakika
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Tıp öğrencilerinden kadavra bağışı için bilgilendirme çalışması

19.10.2022 14:58

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri anatominin öğrenilmesinde en önemli eğitim materyallerinden olan kadavrada, bağış sayısının artırılması için bilgilendirme çalışması başlattı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri anatominin öğrenilmesinde en önemli eğitim materyallerinden olan kadavrada, bağış sayısının artırılması için bilgilendirme çalışması başlattı.

Üniversitenin etik kurulundan alınan onayın ardından yaklaşık 30 tıp fakültesi öğrencisi, vatandaşları kadavra bağışı konusunda bilgilendirmek için bir anket oluşturdu.

Yüz yüze ve internet üzerinden yapılan ankette katılımcılara kadavra bağışı hakkında merak edilenler, yasal sorumluluklar ve dinen uygun olup olmadığı gibi konularda da bilgi veriliyor.

EÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bilge, AA muhabirine, sağlık bilimleri ile ilgili tüm bölümlerde yürütülen bilimsel çalışmalarda beden bağışının azlığı nedeniyle zorluklar yaşandığını anlattı.

Anketle amaçlarının beden bağışı konusunda az bilinen gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak olduğunu belirten Bilge, "Organ bağışıyla beden bağışı ikisi de önemli ve gerekli konular. Organ bağışı konusunda birçok sivil toplum ve kamu kuruluşu çalışma yapıyor. Ancak beden bağışı burada eksik kalan taraftı. Biz onu tamamlamayı hedefledik. Toplumun bu konudaki farkındalığını artırmak istiyoruz. İnsanların aklında oluşabilecek soruları anketimizde soru olarak hazırladık." dedi.

Bilge, Türkiye'de kadavra bağışının yetersiz olduğunu, bu nedenle ihtiyacın sahipsiz cenazeler ve kadavra ithalatıyla karşılandığını ifade etti.

İzmir'de yıllar içinde bağışlanan kadavra sayısında artış olduğunu anlatan Bilge, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde 10 bağış cenaze geldi. Üniversitemiz için yeterli. Bir anatomi ana bilim dalına yılda 4-5 kadavra bağışının yapılması yeterlidir. Ama Türkiye geneline baktığınız zaman çok az tıp fakültesinde kadavra var."

Ankete 1700 kişi katıldı

Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ateş Anıl Kondil ise ankete bugüne kadar ülke genelinden yaklaşık 1700 kişinin katıldığını, güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

İnsanların özellikle dinen sakıncası olup olmadığı, defin işlemlerinin nasıl yapıldığı konusunda sorular sorduğunu aktaran Kondil, "İnsanların belli başlı korkuları var. Beden bütünlüğü herkes için çok önemli. Biz bunları anketteki soru ve cevaplarımızla aşmaya başladık" diye konuştu.

Kaynak: AA
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Ege Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tıp öğrencilerinden kadavra bağışı için bilgilendirme çalışması - Son Dakika

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