Kaan Bebek 79 Günde Dört Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Diyarbakır'da yeni doğan bebek, atrezi teşhisiyle 79 günde geçirdiği 4 ağır ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak ailesine teslim edildi.

Yaklaşık 80 gün önce dünyaya gelen Kaan Araz Görmez, kusma şikayetleriyle hastaneye götürüldü. Memorial Dicle Hastanesinde Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı, yaptığı tetkik ve muayenede bebeğin bağırsaklarında doğuştan atrezi denilen tıkanıklık olduğunu tespit etti. 79 günde 4 ağır ameliyat geçiren minik Kaan, sağlığına kavuşarak ailesine teslim edildi.

Op. Dr. Taner Kamacı, İHA muhabirine, doğumdan sonra hastanın bağırsağı tıkalı şekilde geldiğini açıkladı. Anne karnındayken de annenin suyunda artma ve bağırsaklarında problem olabileceğinin aileye söylendiğini belirten Kamacı, doğduktan sonra çocuğun kusmaları olması üzerine hastanın yönlendirildiğini ifade etti.

Hastayı yeni doğan yoğun bakımına aldıklarını kaydeden Dr. Kamacı, "Burada yaptığımız tetkiklerde ve muayenesinde bebeğin bağırsaklarında doğuştan atrezi dediğimiz bir tıkanıklıkla doğduğunu fark ettik ve acil olarak ameliyata aldık. İnce bağırsağının son kısmında bir atrezi vardı, düzelttik. Fakat bebeğin bağırsaklarında tıkalı yerin üstünde çok ciddi bir genişleme vardı. Bu genişleme olan yerde ve bağırsaklarda genel olarak bir kan dolaşımında bozukluk vardı. İlk ameliyattan sonra çocuğu besledik, neredeyse taburcu etme aşamasına geldik" dedi.

Dr. Kamacı, bağırsaklarda yapışıklık olması üzerine hastayı tekrar ameliyata almak durumunda kaldıklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"İkinci ameliyatta bağırsaklarında genişlemiş olan kısımda daralma olmadığını, düzelme olmadığını fark ettik ve o kısmı çıkardık. İkinci ameliyatından yaklaşık bir hafta sonra çocuğu bağırsaklarında delinme şüphesi ile üçüncü kez ameliyata almak zorunda kaldık. Bu sefer bağırsaklarında dolaşım bozukluğundan kaynaklı bir delinme olduğunu fark ettik. Üçüncü ameliyatında da o bağırsağındaki delinme olan kısımları çıkardık. İnce bağırsağın 35'inci santiminden açmak zorunda kaldık. Buradan açtığımızda çocuk kakasını artık karnından yapabiliyordu fakat daha kısa bir bağırsak segmentini kullanabildiği için çocuk aldığını çok fazla içeride tutamıyordu. İçtiği sütün çoğunu hemen bağırsağından karnından dışarı atıyordu. Bu yüzden biraz kilo almasını bekledik. Çocuğa besleyici serumlarla kilo aldırdık."

Bebeğinin kendilerine gelişinin 79'uncu günü olduğunu aktaran Dr. Kamacı, "79 gündür ciddi bir yoğun bakım süreci geçirdi. 10 gün önce yaptığımız 4. ve son ameliyatla da bağırsağını tekrar karna alıp kapattık. Çocuk, 79 günlük zorlu bu sürecin içinde 4 kez ameliyat olmuş oldu. Hem ailesi için hem bizim için stresli bir süreçti. Çocuğun bağırsakları normal diğer çocukların bağırsakları gibi değildi. Sebebini hala çözemediğimiz bir kanlanma sorunu vardı. Bu nedenle sürekli problemler çıkardı. Çok şükür bebeğimizi toparladık. 10 gündür ağızdan besleniyor. Normal yoldan kakasını yapıyor. Kilo almaya da başladı. Bugün hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz" diye konuştu.

"Bu hastalar genellikle tek ameliyatla sağlığına kavuşur"

Bağırsak atrezilerinin yaklaşık bin doğumda bir görülen ve anne karnında teşhis konulması genelde çok zor olan bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Dr. Kamacı, "Hafif ve ağır tipleri mevcut. Genellikle tek ameliyat ile bu hastalar sağlığına kavuşur ancak bu hastamıza bağırsağının kan dolaşımındaki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olmak zorunda kaldı ancak sabırla yapılan ameliyatlar ve 80 günlük zorlu bir yoğun bakım tedavisi sonrası bugün hastamızı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaan Araz Görmez'in babası Hüseyin Görmez ise 79 günlük bir sürecin kendileri için çok zor olduğunu belirterek, "Hocalarımız bize çok yardımcı oldu. Çok şükür bugün taburcu oldu. Zor bir süreçti, her gün stres. Bir şey yapamıyorsun, elin kolun bağlı" dedi. - DİYARBAKIR