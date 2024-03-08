Sağlık

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şengör: "HPV aşısı, rahim ağzı kanseri için koruyucu"

ANTALYA - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör, rahim ağzı kanserinin son yıllarda görülme sıklığının yükseldiğini belirterek, bu noktada koruyucu HPV aşısının yaptırılmasının önemine dikkati çekti.

Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Kepez Belediyesi ortaklığıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, 'Kadın Sağlığında Erken Tanının Önemi' konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör, toplumun temel yapı taşlarının kadınlar olduğuna dikkat çekti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadın sağlığı noktasında bilinçlendirme ve kaliteli bir yaşam sürülmesi için bir çalışma yapmaya karar verdiklerini dile getiren Şengör, "Rahim ağzı kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi kadınlarımızın en çok karşılaştığı problemlerde bunları erken tanı ve teşhis yöntemiyle daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Amacımız kadınlarımızı bilinçlendirmek. Bu toplantıyı ilk kez yapıyoruz ve devam ettireceğiz. Yani kadınlarımız iyi olursa çocuklarımız iyi olur ve geleceğimiz iyi olur. Biz burada asıl olarak kadınların sosyal hem psikolojik hem ruhsal ve bedensel yönden sağlığına dikkat etmesi ve bu konuda gerekli uyarıları yapmak istiyoruz. Sağlıklı bir gelecek için sağlıklı bir kadın sloganıyla bu toplantıları yapıyoruz" diye konuştu.

"Rahim ağzı kanseri"

Son yıllarda artan bir rahim ağzı riski olduğunu dile getiren Op. Dr. Şengör, "Bunda da en büyük rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsü, bu virüsle ilgili HPV virüs aşısı var. HPV virüs aşısı bazı ülkelerde 8-10 yaşlarında yapılmaya başladı. Biz de bu konuda insanları bilinçlendirmek ve bu HPV aşısı, rahim ağzı, kanser tarama programlarını öneriyoruz. HPV aşısı Türkiye'de de rutin uygulamaya girerse bu hastalığın önlenmesi, rahim ağzı kanserinin önlenmesi açısından daha iyi olacak"ifadelerine yer verdi.

"Etkenleri"

Rahim ağzı kanserini; erken cinsel ilişki, erken evlilik, çok doğum, kürtaj, rahim içi araç kullanmanın görülme sıklığını artırabildiğine değinen Op. Dr. Şengör, "Türkiye'nin muhafazakar ve demokrat yapısından dolayı bu biraz daha az, diğer ülkelere göre ama yaklaşık rahim ağzı kanseri Türkiye'de yüzde 5 ila 8 arasında Gözüküyor. Aşı yüzde yüz çözüm değil ama HPV aşısıyla beraber rahim ağzı testlerini ve yani iyi bir jinekolojik muayenenin olması şart. Ama bir koruyucu, bunu da öneriyoruz" dedi.

"Erken tanı"

Erken tanının önemine değinen Op. Dr. Şengör, " Kadınların sağlığını bozan sorunlar 15 ile 55 yaş arasında ortaya çıkıyor. Sadece üreme çağındaki bayanlar için değil 15 yaşından itibaren mutlaka periyodik olarak bir muayene işleminin yapılması lazım" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Esra Ünal ile Op. Dr. Rıza Hakan Güralp de kadın hastalıkları konularıyla ilgili sunum gerçekleştirdi, soruları cevapladı.

Şengör, desteklerinden dolyı Kepez Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanı Selim Traş'a, plaket takdim etti.

Toplantı kadınların alanında uzman doktorlara soru sorması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.