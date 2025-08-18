Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı Hazırlıkları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı Hazırlıkları Sona Yaklaşıyor

18.08.2025 11:10
Aile Bakanlığı, 2026-2030 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlık sürecini tamamlıyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarında son aşamaya geldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve geçmiş dönem uygulama deneyimlerinden elde edilen kazanımlar doğrultusunda hazırlanan 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık süreci bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülüyor. Eylem Planı'nın hazırlık aşamasında, uluslararası belgeler ve 32 ülke örneğini içeren doküman analizi, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik 'Stratejik Paydaş Anketi' ve taşra teşkilatında kadın hizmetleri alanında görev yapan personele yönelik 'Personel Görüş Anketi' ile yeni döneme ilişkin görüş ve öneriler derlendi. Ayrıca bakanlığın tüm hizmet birimleri, dış paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla toplam 28 odak grup görüşmesi gerçekleştirildi.

Önümüzdeki süreçte, doküman analizleri, anketler ve odak grup görüşmelerinden elde edilen çıktılar doğrultusunda belirlenecek stratejik odak temalarda ihtisas komisyon toplantıları yapılması da planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açılışı yapılacak ve eş zamanlı olarak icra edilecek bu toplantılarda kamu, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri de yer alacak. Eylem Planı'nın sahaya dayalı, ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir yol haritası niteliğinde olması amacıyla Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsilen belirlenen illerde düzenlenmesi planlanan 'Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantıları' ile de yerel dinamiklerin analizi, saha deneyimleriyle politika yapım sürecinin zenginleştirilmesi ve stratejik hedeflerin sahaya yansıtılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

07:40
