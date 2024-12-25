Kahvaltıda Doğru Besin Seçimi Kalp Sağlığı İçin Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kahvaltıda Doğru Besin Seçimi Kalp Sağlığı İçin Önemli

Kahvaltıda yanlış gıdalar kalp krizi riskini artırıyor. Doğru besinlerle sağlık korunabilir.

25.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Ataköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Sena Yılmaz, kahvaltıda doğru besin seçiminin kalp damar sağlığı açısından önemli olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kahvaltı gıdalarında yapılan yanlış seçimler kalp krizi riskini tetikleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Ataköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Sena Yılmaz, kahvaltının, vücudun enerji ihtiyacını karşılayan bir öğün olduğunu kaydederek, kahvaltıda tüketilecek yiyecekleri seçerken dikkatli olunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, "Kahvaltıda tüketilen bazı yiyeceklerde bulunan kimyasallar sağlığı bozacak etkilerde bulunabilmektedir." ifadesini kullandı.

Özellikle pratik görünen kahvaltı gıdalarında bulunan trans yağların uzun vadede olumsuz etkileri olduğuna değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kahvaltıda tüketilen gevreklerde, poğaçalarda kullanılabilen trans yağlar LDL yani kötü kolesterolü artırırken, HDL yani iyi kolesterolü düşürür. Trans yağlar, damarların daralmasına neden olurken kalp krizini tetikleyebilir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da tuz tüketimi. Bazı peynir türlerinde, işlenmiş etlerde bulunan tuza dikkat etmek önem taşımaktadır. Vücuda fazla miktarda alınan sodyum kan basıncını artırarak hipertansiyona neden olabilir. Ayrıca fazla sodyum vücudun su tutmasına ve damar tıkanıklıklarına da yol açabilmektedir."

Yılmaz, reçel tüketirken de miktar ve ürün içeriği konusunda dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

-"Fazla miktarda alınan şeker, kan şekerini hızla yükselterek insülin direncine sebebiyet verebilir"

Pratik seçenek olan meyveli yoğurtların ve tatlandırılmış gevreklerde bulunan yüksek orandaki şekerin olumsuz sonuçlara neden olabileceğine dikkati çeken Yılmaz, "Fazla miktarda alınan şeker, kan şekerini hızla yükselterek insülin direncine sebebiyet verebilir. Bu durum dolaylı yoldan inme riskini artırabilir. Şekerli gıdalardan kaçınırken aspartam gibi yapay tatlandırıcı barındıran içeceklerden de uzak durulmalıdır. Yapay tatlandırıcılar da bağırsak mikrobiyotasını bozarak inflamasyon artırabilir." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, kızarmış ürünlerin de pratik kahvaltı seçeneklerinden olduğunu vurgulayarak, son çalışmalarda kızarmış ürünlerden bazılarının pişme esnasında akrilamid maddesini açığa çıkardığını hatırlattı.

Akrimalidin normalde besinlerde olmayan bir madde olduğuna değinen Yılmaz, "Yeni yapılan bir araştırmada tip 2 diyabet hastası bireylerin akrimalid içeren gıdaları tüketmesi halinde kalp damar hastalığına yakalanma risklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Gıdalarda bazı pişirme yöntemleriyle açığa çıkabilecek akrimalidin kanserin yanında kalp damar hastalığını da getirdiği öğrenilmiştir. Ekmek, nişastalı besinler, kahve gibi ısıl işlem gören ürünlerde akrimalidin çıktığı bilinmektedir. Bunun yanında sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş etler de nitrat içeriğinden ötürü kanserojen bileşiğe dönebilir. Bu maddeler de damar tıkanıklığına sebep olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, kahvaltıda seçilecek doğru besinlerle, kalple birlikte genel sağlığın korunabileceğinin altını çizerek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kahvaltıda işlenmemiş ve kızartılmamış besinleri tercih etmek gerekir. Örneğin kızarmış beyaz ekmek yerine taze tam buğday unundan ekmek tüketilebilir. Şekerli besinler yerine besleyiciliği daha iyi olan ürünler tercih edilebilir. Fazla tuzlu peynirler yerine az tuzlu besinler yenebilir. Kahvaltıda omega-3 değeri yüksek olan zeytinyağı, yeşillikler, yumurta, ev yapımı yoğurt, az tuzlu peynir tüketmek sağlıklı bir seçenek olacaktır. Yani protein, lif, sağlıklı yağlar, kompleks karbonhidratlardan oluşan kahvaltılık besinler enerji verir, uzun süre tok tutar ve sağlığı korur."

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Hastane, Enerji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahvaltıda Doğru Besin Seçimi Kalp Sağlığı İçin Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı Tüm gözler bu saate çevrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
10:22 Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
07:29 Yemen’deki Husiler İsrail’i gece yarısı yine vurdu Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
15:48 Manchester United’ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı
15:34 Aralarında milli yıldızımız da var Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor
15:31 İnsanlık tarihinde ilk NASA’nın keşif aracı Güneş’e en yakın mesafede olacak İnsanlık tarihinde ilk! NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’daki Dürzi lider Velid Canbolat’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti
15:16 DEM Parti’den Bakan Tunç’a ’İmralı’ tepkisi: Oyalamadan vazgeçin DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'İmralı' tepkisi: Oyalamadan vazgeçin
15:08 Aldatılan kadının intikamı acı oldu Eski sevgilisinin cinsel organını kesti Aldatılan kadının intikamı acı oldu! Eski sevgilisinin cinsel organını kesti
15:08 Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz
15:03 İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 11:35:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kahvaltıda Doğru Besin Seçimi Kalp Sağlığı İçin Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.