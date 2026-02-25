Kalp Kapak Hastasına Yenilikçi Tedavi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalp Kapak Hastasına Yenilikçi Tedavi

Kalp Kapak Hastasına Yenilikçi Tedavi
25.02.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 83 yaşındaki Melek Yıldız, yüksek riskli kapalı anjiyografik tedavi ile sağlık buldu.

Konya'da kalp kapak yetmezliğine bağlı rahatsızlıkları artan 83 yaşındaki hasta, şikayetlerine son vermek için kasıktan girilerek gerçekleştirilen özellikli işlemle tedavi edildi.

Yüksek riskli kalp hastası görülen Melek Yıldız, kalbin sağ tarafında yer alan triküspit kapağındaki fonksiyon kaybına bağlı bacak ve karnında ileri derecede şişlik gelişmesi nedeniyle hastaneye başvurdu.

İki yıldır uygulanan ilaç tedavisine rağmen şikayeti geçmeyen hastanın karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı şikayetleri daha da arttı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yıldız, cerrahi müdahale yüksek risk taşıması nedeniyle alternatif tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

Üniversitenin Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Alsancak, hastaya kapalı anjiyografik tedavi yöntemi olan işlemi başarıyla gerçekleştirdi.

Açık kalp ameliyatı için yüksek riskli kabul edilen hasta, kasık toplardamarından girilerek yapılan yöntemle rahat nefes almaya başladı, vücudunda bulunan şişliklerde hızlı düzelme izlendi.

"Bu operasyon Türkiye'de çok sık yapılan bir şey değil"

Operasyonun detaylarını AA muhabiriyle paylaşan Doç. Dr. Alsancak, hastanın daha önce şiddetli kalp kapak hastalığı ve yaygın ödem nedeniyle ameliyat önerisi aldığını ancak mevcut klinik durumu nedeniyle açık cerrahinin uygun görülmediğini söyledi.

Hastayı yaklaşık iki yıldır takip ettiklerini anlatan Alsancak, şunları kaydetti:

"Teyze için özel bir operasyon yapmaya karar verdik. Bu operasyon Türkiye'de çok sık yapılan bir şey değil. Biz hastayla bunu paylaştık. Vücudun üst toplar damarıyla alt toplar damarına kapaklı stent yerleştirip tricValve dediğimiz işlemi yaptık. Bu işlemdeki amacımız kalbin iş yükünü azaltmak. Karaciğerdeki yüksek basıncı azaltarak hastanın şişliklerini gidermeye yönelik bir işlem. Hafif uyutarak, genel anestezi almadan yaklaşık yarım saat süren işlemle hastayı sağlıklı şekilde çıkardık. İşlem sonrasında hızlı bir yanıt aldık. Vücudundaki şişlikler gerilemeye başladı. Bu işlemi yapmadığımızda hastanın beklenen yaşam süresi çok ciddi şekilde kısalacaktı. Rahatlamasını bekliyoruz. Genellikle işlemden 3-4 gün sonra hastayı taburcu ediyoruz."

"Sabaha kadar yatamıyordum, şimdi iyiyim"

Melek Yıldız ise işlem öncesi günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığını belirterek, "Önceden eğilemiyordum. Yerden bir şey alamıyordum. Karnımda devamlı şişkinlik oluyordu. Defalarca hastaneye gittim, Yakup Bey ilgilendi, Allah razı olsun. Eskisi gibi değilim. Karnımdaki şişlik gün gün inecek inşallah. Sabaha kadar yatamıyordum, şimdi iyiyim." dedi.

Kaynak: AA

Melek Yıldız, Hastane, Sağlık, Konya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Kapak Hastasına Yenilikçi Tedavi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı

13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:41:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Kalp Kapak Hastasına Yenilikçi Tedavi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.