Kalp kapakları değiştirilen hasta sağlığına kavuştu

Malatya'da göğüs ağrısı ve aşırı halsizlik nedeniyle ekmek bile taşıyamayan 64 yaşındaki hasta Muzaffer Yılmaz, kalp kapaklarının değiştirilmesinin ardından sağlığına kavuştu.
Malatya'da yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan işçi emeklisi 3 çocuk babası Muzaffer Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Amasya'ya taşındı. Burada göğüs ağrıları artan Yılmaz, Malatya'ya dönüp ameliyat olma kararı verdi.
Kente dönen Yılmaz, ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı poşet ve ürünleri bile taşıyamayınca geçen ay göğüs ağrısı ve aşırı halsizlik şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Tetkikleri yapılan Yılmaz'ın kalp kapakçıkların değiştirilmesine karar verildi. İlerleyen yaşına ve akciğer rahatsızlığına rağmen tedaviye yanıt veren Kaya, servisteki takip sürecinin ardından taburcu edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, AA muhabirine, Muzaffer Yılmaz'ın yüksek riskli bir hastalığının bulunduğunu söyledi.
Hastanın kalp kapakçıklarında önemli sorun bulunduğunu dile getiren Kantarcıoğlu, "Hastamızın kalbinde ciddi rahatsızlığı vardı. Kapakçıklarından birinde ciddi darlık, birinde de ciddi yetmezlik vardı bunları değiştirdik. Diğer yetmezlik olan kapakçıkla ilgili de tamir işlemi uyguladık. Hastamız rahatsızlığıyla ilgili daha önceden birkaç merkezden fikir almış ama aldığı bu fikirlerde yüksek riskli bir ameliyat olması nedeniyle ameliyatı gerçekleştirilmeye uygun görülmemiş. Hatta il dışına gitmesi konusunda kendisine önerilerde de bulunulmuş ama hastamız bizim hastanemize geldi. Gayet başarılı bir ameliyat geçirdi, artık kendisini sağlığıyla eve yolluyoruz." diye konuştu.
"Ekmeği taşıyamıyordum"
Muzaffer Yılmaz ise rahatsızlığı nedeniyle kötü günler geçirdiğini belirterek şunları kaydetti:
"Uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşıyordum. Depremden sonra Amasya'ya gittiğim orada rahatsızlığım arttı. Ekmek almaya gidiyordum dönerken eşime, 'Ekmeği elimden al da ben öyle eve çıkayım.' diyordum. Ekmeği taşıyamıyordum, dizlerimdeki dermansızlık had safhadaydı. Malatya'ya dönüp ameliyat olmaya karar verdim. Üniversite hastanesine gittim orada yüksek riskli olduğu için İstanbul'a veya Erzurum'a yönlendirdiler. Şehir dışına gitmek masraflı olduğu için vazgeçtim ve bu hastaneye başvurdum. Ameliyatımın riskli olduğu burada da söylendi ama kabul edildi. Hocalarımdan, personelden herkesten Allah razı olsun. Şimdi çok şükür evime gideceğim."
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