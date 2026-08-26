Kalp Krizi Geçiren B.B. Ambulansta
Adana'nın Feke ilçesinde kalp krizi geçiren B.B., ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde kalp krizi geçiren B.B., ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Feke ilçesinde aniden rahatsızlanan B.B. isimli vatandaşın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla harekete geçti. Hastanın durumunun aciliyeti nedeniyle bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopter sevk edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikoptere alınan B.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana'daki tam donanımlı bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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