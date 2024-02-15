Sağlık

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Kalp ve karaciğer yetmezliği olan çocuk için ambulans uçak havalandı

MUŞ - Muş'ta kalp ve karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine solunum sıkıntısı şikayetleriyle getirilen 2 yaşındaki Y.A. isimli kız çocuğu, çocuk yoğun bakımda gözlem altına alındı. Burada yapılan tetkikler sonucu kalp ve karaciğer yetmezliği rahatsızlıkları olduğu saptanan çocuğun Ankara'ya sevkine karar verildi. Bunun üzerine Muş Havalimanı'na iniş yapan ambulans uçağa alınan kız çocuğu, Ankara Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine sevk edildi.