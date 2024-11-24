Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor

Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen olduğunu doğruladığı talk minerali içeren bebek pudraları, marketlerden toplatılıyor.

24.11.2024 17:19
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Talk minerali içerdiği tespit edilen bebek pudraları, marketlerden toplatılıyor.

Piyasaya sunulan ve içerisinde hidratlanmış magnezyum silikadan oluşan bir mineral olan talk maddesi olduğu belirlenen bazı bebek pudraları marketlerden toplanıyor.

Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor

PUDRAYA ALTERNATİF ÜRÜNLER

    Aynı zamanda vazgeçilmez makyaj malzemeleri arasında da yer alan bebek pudrasına alternatif olarak ise mısır nişastasının kullanımını uzmanlar tarafından önerildi.

    Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor

    İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLARA DİKKAT

    Talk içerikli pudraların marketlerde satışı yasaklansa da internet üzerinden satışlarının sürdüğü belirlendi. Uzmanlar içeriği temiz olmayan pudraların kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

    Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor

    DSÖ DOĞRULAMIŞTI

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada talk mineralinin kanserojen içerdiğini doğrulamıştı.

    Hijyenik amaçla genital bölge üzerinde kullanılan ürünlerde yer alan talk maddesi, yumurtalık kanseri riskini artıran faktörlerden biri olarak karşımıza çıkabilir.

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    Son Dakika Sağlık Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor - Son Dakika

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      Yorumlar (2)

    • Emir Kozcu:
      Ebeniz dedeniz ananız babanız sizleri nasıl büyüttüyse sizde çocuklarınızı öyle büyütün. Fabrikasyon hersey tehlikelidir.Uzak durabildigimiz kadar durmaya devam. 0 0 Yanıtla
    • Çelikk:
      he şimdi bu kalmıştı 0 0 Yanıtla
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