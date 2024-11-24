Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor

Talk minerali içerdiği tespit edilen bebek pudraları, marketlerden toplatılıyor.
Piyasaya sunulan ve içerisinde hidratlanmış magnezyum silikadan oluşan bir mineral olan talk maddesi olduğu belirlenen bazı bebek pudraları marketlerden toplanıyor.
Aynı zamanda vazgeçilmez makyaj malzemeleri arasında da yer alan bebek pudrasına alternatif olarak ise mısır nişastasının kullanımını uzmanlar tarafından önerildi.
Talk içerikli pudraların marketlerde satışı yasaklansa da internet üzerinden satışlarının sürdüğü belirlendi. Uzmanlar içeriği temiz olmayan pudraların kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada talk mineralinin kanserojen içerdiğini doğrulamıştı.
Hijyenik amaçla genital bölge üzerinde kullanılan ürünlerde yer alan talk maddesi, yumurtalık kanseri riskini artıran faktörlerden biri olarak karşımıza çıkabilir.
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