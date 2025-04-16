Kapalı Hava Psikolojiyi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Sağlık

Kapalı Hava Psikolojiyi Olumsuz Etkiliyor

Kapalı havalar depresyon, sinir ve öfke artışına neden oluyor; günlük aktiviteler zora giriyor.

16.04.2025 20:49
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Kapalı havalar depresyona neden oluyor, sinir ve öfke artıyor

SİVAS - Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, havaların kapalı olmasıyla birlikte kişilerde depresyon ve kaygı bozukları meydana gelebileceğini belirterek, buna bağlı olarak bireylerde sinir ve öfke durumlarının meydana gelebileceğini vurguladı.

Ülke genelinde etkili olan kapalı ve yağışlı havalar, insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Güneşli havalarda insanlar kendilerini daha enerjik ve mutlu hissederken, kapalı havalarda ise bu durum tam tersine dönebiliyor. Özellikle sabahları yataktan çıkmakta zorlanma, işe ya da okula gitmek istememe, sosyal ortamlardan uzaklaşma gibi davranışlar sıkça ortaya çıkıyor. Bu tür davranışlar uzun vadede depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, havaların kapalı olmasıyla beraber insanlarda isteksizliğe bağlı olarak psikolojik anlamda birçok çöküntü yaşanabileceğini belirterek, bu olumsuz durumları en aza indirmek için gün ışığında yapılacak olan yürüyüşlerin psikolojik açıdan iyi gelebileceğini ifade etti.

"Huzursuz ve kederli hissediyorlar"

Kerime Begüm Özkaya, insanların kapalı havalardan bir şey yapmak istemediklerini belirterek, "Havaların kötü gitmesi ile beraber insan psikolojileri de olumsuz etkilenmektedir. Biliyoruz ki güneşli havalarda insanlar kendilerini daha enerjik ve mutlu hissediyorlar. Fakat böyle hava karanlık olduğu zaman kişi kendini mutsuz, huzursuz ve kederli gibi hissediyor. Hiç bir şey yapmak istemiyor. Yataktan çıkmak işe gitmek istemiyorlar. Günlük hayatlarında neler yapıyorlarsa, evlerine kapanmak kapıları ve pencereleri kapatmak istiyorlar. Bu da kişilerde çeşitli psikolojik sorun ve sıkıntılar oluşturabiliyor. Depresyon ve kaygı bozuklukları meydana gelebiliyor. İnsanlarsa uzaklaşma olsun birçok çeşitli sorun ve sıkıntılara sebep oluyor. Onun için bizim önerimiz gün ışığında kişinin en azından 5 -10 dakika güneşe çıkması yürüyüş yapması çok önemli. Çünkü yürüyüşle beraber mutluluk hormonu çok fazla salgılanıyor. Eğer kişi çok yoğun çalışıyorsa işe gittiği zaman en azından iş yerinde kısa küçük molalar vermesi, çok fazla tüketmeden çay olsun kahve olsun tüketimini sağlaması kişinin kendini iyi hissetmesi için önemlidir" dedi.

"Öfke ve sinir yapabilir"

İnsanların psikolojik anlamda daha iyi hissetmesi için adımlar atması gerektiğini söyleyen Özkaya, "Kişinin arkadaşlarıyla beraber görüşmesi, ailesiyle daha çok vakit geçirmesi, farklı etkinliklerde bulunması, eğer sevdiği bir hobi varsa ona daha çok yoğunluk vererek psikolojik anlamda kendini daha iyi hissetmesi için adımlar atması gerekiyor. Bu kapalı havalar psikolojimizi etkiliyor ama hava ne kadar kötü veya iyi olsa da insanın psikolojisi kendisine bağlıdır. Onun için kendimizi iyi ve mutlu hissetmemiz adına fayda sağlayacaktır. Havaların kapalı olmasıyla beraber insanlar da isteksizliğe bağlı olarak psikolojik anlamda birçok çöküntü yaşıyorlar. Kişi kendini sinirli ve öfkeli hissedebilir. Fakat bu durumun havadan kaynaklı olduğunu net bir şekilde söyleyemeyiz. Havanın bu durumlara etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama kişide öfkeye bir yatkınlık varsa hava güneşli de olsa kişi kendini kötü hissedebilir" diye konuştu.

Vatandaşlar ise kapalı havalarda psikolojik olarak düşüş yaşadıklarını ve daha depresif hissettiklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kapalı Hava Psikolojiyi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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