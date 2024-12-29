Kar Engeline Rağmen Hastaya Ulaşıldı

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Yüksekova'da kar engeline rağmen 72 yaşındaki hastaya ulaştırıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı altında göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hastaya 3 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova merkeze 15 kilometre mesafedeki Gürdere köyünde ikamet eden 72 yaşındaki Kazım Altan isimli hasta göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne başvurdu. Vaka adresine yönlendirilen ambulansın yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi timi yönlendirildi. UMKE ekibi, yaklaşık 3 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından hastaya ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne güvenli bir şekilde nakledildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, hasta sağlık ekiplerine zamanında teslim edilerek hayati tehlike atlatıldı.