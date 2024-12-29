Kar Engeline Rağmen Hastaya Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kar Engeline Rağmen Hastaya Ulaşıldı

Geniş Video İzle

Yüksekova'da 72 yaşındaki hastaya yoğun kar altında 3 saat süren çalışmayla ulaşıldı.

29.12.2024 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da kar engeline rağmen 72 yaşındaki hastaya ulaştırıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı altında göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hastaya 3 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova merkeze 15 kilometre mesafedeki Gürdere köyünde ikamet eden 72 yaşındaki Kazım Altan isimli hasta göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne başvurdu. Vaka adresine yönlendirilen ambulansın yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi timi yönlendirildi. UMKE ekibi, yaklaşık 3 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından hastaya ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne güvenli bir şekilde nakledildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, hasta sağlık ekiplerine zamanında teslim edilerek hayati tehlike atlatıldı.

Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Yüksekova, Kurtarma, Hakkari, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kar Engeline Rağmen Hastaya Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 ’’Bir Audi’yi çok gördüler’’ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde ''Bir Audi'yi çok gördüler'' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kar Engeline Rağmen Hastaya Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.