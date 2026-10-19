Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde meme kanseri için farkındalık standı açıldı - Son Dakika
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Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde meme kanseri için farkındalık standı açıldı

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Karacasu İlçe Devlet Hastanesi\'nde meme kanseri için farkındalık standı açıldı
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Aydın'ın Karacasu ilçesindeki İlçe Devlet Hastanesi'nde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında stand açıldı. Standda erken teşhisin tedavi başarısındaki önemi anlatılırken vatandaşlara düzenli kontrol ve kendi kendine muayene bilgisi verildi.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerinin ve erken tanının tedavi sürecindeki önemi anlatıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan İlçe Devlet Hastanesi'nde, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Hastanede açılan farkındalık standında, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Sağlık personeli tarafından vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, düzenli sağlık kontrolleri ve kendi kendine meme muayenesi konularında da bilgiler verildi. Etkinlik kapsamında meme kanserine ilişkin hazırlanan bilgilendirici materyaller vatandaşlara dağıtıldı.

Meme kanserine karşı toplumsal bilincin artırılmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin tedavi sürecine olumlu katkı sağladığı vurgulandı. Vatandaşlara meme kanseri konusunda duyarlı olmaları, düzenli tarama ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde meme kanseri için farkındalık standı açıldı - Son Dakika
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