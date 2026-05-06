Karaciğerde 20 cm Kist Temizlendi

06.05.2026 01:08
48 yaşındaki Emre Çort'un karaciğerinden parazit kaynaklı 20 cm büyüklüğünde kist başarıyla çıkarıldı.

KARIN şişliği ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran 48 yaşındaki Emre Çort'un karaciğerinden tam 20 santimetre büyüklüğünde, parazit kaynaklı kist çıkarıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Atasever, hastalığın çoğu zaman sinsi ilerlediğini belirterek, basit gibi görünen karın ağrısı ve nefes darlığının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

48 yaşındaki Emre Çort, yaşadığı nefes darlığı ve karnındaki şiddetli sıkışma hissi nedeniyle Medipol Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Atasever'e başvurdu. Karaciğerinde büyüyen 20 santimetre büyüklüğünde bir kist olduğunu öğrenen Çort, Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

'CERRAHİ MÜDEHALE KAÇINILMAZDI'

Hastanın farklı şikayetlerle yapılan tetkikler sonrası kendilerine yönlendirildiğini belirten Dr. Atasever, "Hastamız, ilk olarak başka bir branşta değerlendirilmiş ve özellikle akciğere yönelik tetkikler yapılmış. Ancak yapılan incelemelerde karaciğerinde oldukça büyük bir kist saptandı ve tarafımıza başvurdu. Öncelikle ameliyatsız tedavi yöntemlerini değerlendirdik ancak hastamızın durumu bu yöntemler için uygun değildi. Bu nedenle cerrahi müdahale kaçınılmaz hale geldi" diye konuştu.

'20 SANTİMETRELİK KİSTİ TAMAMEN TEMİZLEDİK'

Karaciğerde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde kist bulunduğunu belirten Dr. Atasever, "Gerçekleştirdiğimiz operasyonla kistik yapıyı tamamen temizledik. Ameliyat sonrası süreç hastamızın da uyumuyla oldukça iyi ilerliyor. Nefes darlığı ve karın bölgesinde ağrı gibi şikayetler hastalığın ilk bulguları arasında yer alabiliyor. Bu nedenle bu tür belirtiler ihmal edilmemeli" dedi. Hastanın ameliyat sonrası sürecinin çok iyi ilerlediğini belirten Atasever, kistin tekrarlama ihtimaline karşı bir süre ilaç tedavisi uygulanacağını ve yakın takibin devam edeceğini sözlerine ekledi.

'DOKTORA GÜVENMEK TEDAVİNİN EN ÖNEMLİ PARÇASI'

Başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Emre Çort, yaşadığı süreci ve doktoruna duyduğu güveni şu sözlerle anlattı:

"Karnımda sıkışma ve şişlik hissi vardı, bu durum günlük yaşamımı ciddi şekilde etkiliyordu. Nefes almakta zorlanıyordum. Bunun üzerine doktor araştırmaya başladım ve Ahmet hocayı internetten buldum. Açıkçası ben her doktora kolay güvenen biri değilim. Daha önce yaşadığım tecrübeler nedeniyle kendimi hemen teslim etmem. Çünkü doktora güvenmek çok farklı bir şey, aslında tüm sağlığınızı ona emanet ediyorsunuz. Bu güvenin hem tedavi sürecinde hem de psikolojik olarak iyileşmeye büyük katkı sağladığını düşünüyorum."

'HER AN ULAŞABİLMEK BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİYDİ'

Ameliyat sürecinin çok iyi geçtiğini ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını dile getiren Çort, "Ahmet hocam sayesinde kendimi güvende hissettim. Süreç boyunca iletişimimizi hiç koparmadık. En ufak bir sorumda bile hocam bana geri dönüş sağladı, saat fark etmeksizin ilgilendi. Bu ilgi ve yaklaşım benim için çok kıymetliydi. Hatta bu memnuniyetimi hastaneye de ilettim. Gerçekten güler yüzü ve yaklaşımıyla farklı bir hekim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

