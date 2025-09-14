Karatay'da Tam Buğday Ekmeğine İlgi Artıyor - Son Dakika
Karatay'da Tam Buğday Ekmeğine İlgi Artıyor

14.09.2025 12:53
Karatay Belediyesinin tam buğday ekmeği tüketimi 7 kat artarken, halk memnuniyetle karşılıyor.

Karatay Belediyesinin halk sağlığı için üretimini gerçekleştirdiği tam buğday ekmeği tüketicinin ilgisini çekti.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Vatandaşların tam buğday ekmeğe daha kolay ulaşabilmesi için yapılan çalışmalarla ilçede Halk Ekmek büfelerinden satışı gerçekleştirilen tam buğday ekmeği tüketimi 7 katına çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" kapsamında yemekhaneler, öğrenci yurtları, okullar ve toplu tüketim yapan kuruluşlardan gelen talep de arttı.

Halk Ekmek büfelerinden tam buğday ekmeği alan vatandaşlar, hem lezzet hem de fiyat açısından memnun olduklarını dile getirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tam buğday ekmeği tüketimini artırmaya yönelik çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Gıda mühendisleriyle yapılan anketlerin önemine dikkati çeken Kılca, "Gıda mühendislerimiz hazırladıkları raporlarla geri dönüş sağlıyor. Bu sayede hem tam buğday ekmeğinin tanıtımını yapıyoruz hem de üretim çeşitliliğini vatandaşlarımızın taleplerine göre artırıyoruz. Memnuniyet oranlarının yüksek olması da bizleri son derece mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kılca, vatandaşlardan talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliğinin de artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

