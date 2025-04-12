Karayemiş Çekirdeği Hayatını Tehditle Getirdi

Yuttuğu karayemiş çekirdeği az kalsın öldürüyordu

Trabzon'da Fatma Karabacak'ın yuttuğu karayemiş çekirdeği soluk borusundan akciğerine gitti, akciğerin bir kısmını çürüttü

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Fatma Karabacak'ın yuttuğu karayemiş çekirdeği soluk borusundan akciğerine gitti, akciğerin bir kısmını çürüttü. Yuttuğu karayemiş yüzünden akciğerinin bir bölümü ameliyatla alınan Karabacak, eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hastanın sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle doktora başvurduğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş, çekilen tomografi sonrasında akciğerinde yabancı bir cisim tespit edildiğini söyledi.

Hastanın uzun zamandır çok sık akciğer enfeksiyonu geçirdiğini ve sık sık doktora başvurarak antibiyotik tedavisi gördüğünü belirten Tekinbaş "Şikayetleri geçmeyince hastaya tomografi çekildi. Tomografide sağ akciğerinde normal olmayan bir lezyon görüldüğü için hastanemize yönlendirildi. Biz de incelediğimizde, sağ akciğerin orta kısmında tümöre benzeyen bir lezyon tespit ettik. Gerekli tetkikler yapıldı, PET/CT çekildi ve problemli bir alan saptandı. Bronkoskopi yaptık, hava yolunun içinde bir tümör tespit edildi. Orta lob tamamen harap olmuştu, içerisi iltihapla doluydu. Bu nedenle hastaya operasyon kararı verdik" dedi.

Ameliyatla orta lobu çıkardıklarını kaydeden Tekinbaş "Bronşun içini açtığımızda bir çekirdekle karşılaştık. Çekirdeğin üzeri doku benzeri bir yapıyla kaplanmıştı. Bronkoskopide tümör sanılmasının nedeni de buydu; çekirdek, tümöre benzer ve vücut dokusuna benzeyen bir görünüm kazanmıştı. Çekirdeği çıkardık, temizledik ve bunun bir karayemiş çekirdeği olduğunu gördük. Bu çekirdek akciğerin orta lobunu tıkamış, balgam bu bölgede birikmiş ve zamanla iltihaplanarak akciğer dokusuna zarar vermiş. Orta lob tamamen işlevini yitirmişti. Başarılı bir ameliyat geçiren hastamız şu an oldukça iyi, yakında taburcu edeceğiz" diye konuştu.

"Bir şey yerken ani gülme, öksürme veya nefes alma sonucunda yabancı cisimler havayoluna kaçabiliyor"

Yemek yeme esnasında ani öksürme ve gülme gibi durumlarda yabancı cisimlerin hava yoluna kaçabileceğine dikkat çeken Tekinbaş, "Yemek yerken ya da ağızda bir şey saklarken ani gülme, öksürme veya nefes alma sonucunda yabancı cisimler hava yoluna kaçabiliyor. Hava yoluna kaçtıktan sonra hastada ani öksürük başlar. Ancak yabancı cisim yerine oturup hareketsiz hale geldiğinde öksürük kesiliyor. Bu yüzden birçok hasta, 'boğazıma bir şey kaçtı ama geçti' diyerek doktora başvurmuyor. Oysa bu ihmalkarlık ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu hastamızda da öyle oldu. Eğer geç kalınsaydı, akciğerin tamamını almak zorunda kalabilirdik. Yabancı cisim aspirasyonları en çok çocuklar ve yaşlılarda görülse de her yaş grubunda olabilir. Yemek yerken ani öksürük başlarsa ve bu öksürük uzun sürerse, hatta başka belirti olmasa bile mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Bronkoskopi ile bronş ağacının detaylı değerlendirilmesi gerekir. Bu, kesin tanı için şarttır" şeklinde konuştu.

Yuttuğu karayemiş yüzünden akciğerinin bir bölümü ameliyatla alınan Fatma Karabacak ise eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek bir daha karayemiş yemeyeceğini söyledi. Fatma Karabacak, "Bir daha çekirdekli bir şey yemem. Hocam kurtardı beni" ifadelerini kullandı.