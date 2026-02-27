Kardeş Bağışlarıyla İki Hayat Kurtuldu - Son Dakika
Kardeş Bağışlarıyla İki Hayat Kurtuldu

27.02.2026 10:52
İzmir'de anne-kız, aile bireylerinden böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

İzmir'de 17 yıl önce ağabeyinden alınan böbrekle sağlığına kavuşan Songül Kara'nın diyaliz tedavisi gören 12 yaşındaki kızı Yaren Kara da dayısının bağışladığı böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Songül Kara'ya gençlik yıllarında genetik böbrek hastalığı olan "Nefronoftizis" teşhisi kondu.

Uygulanan tedavilere rağmen böbrek yetmezliği gelişen Kara, 2009 yılında Çiğli'deki özel bir hastanede ağabeyi Ağıt Ayhan'dan alınan böbrekle yeniden hayata tutundu.

Kara'nın 12 yaşındaki kızı Yaren Kara'ya da 4 yıl önce "Nefronoftizis???????" tanısı konuldu. Diyaliz ve ilaç tedavisi gören Yaren Kara'ya, annesine de nakil ameliyatının yapıldığı özel hastanede, dayısı Burhan Ayhan'dan (45) alınan böbrek nakledildi.

Anne Songül Kara, gazetecilere, abilerinin önce kendisine sonra da kızına organlarıyla hayat verdiğini söyledi.

Kızının da böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade eden Kara, "Yıllar önce bu hastaneye büyük abimle geldik. Nakil burada gerçekleşti. Şimdi kızıma diğer abim böbreğini verdi. Abim kızım için gönüllü oldu. Önce eşi organını vermek istedi ama kan grubu tutmadığı için veremedi. Büyük abim bana verdi, diğer abim de kızına organını verdi, değeri biçilemez." diye konuştu.

Yaren Kara da böbrek naklinin ardından sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ameliyatın ardından ağrıların azalmaya başladığını anlatan Kara, "Yavaş yavaş yürümeye başladım, daha iyiyim. Dayıma teşekkür ediyorum bu konuda kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bağış konusunda şunu söylemek istiyorum. Ailede kanı tutan biri var ama organını vermek istemiyor. Nakil ameliyatının ardından normal hayatına dönebiliyorsun." dedi.

Anne Kara'ya böbreğini bağışlayan 51 yaşındaki ağabey Ağıt Ayhan da kardeşine hayat verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bir kardeşini yıllar önce organ bağışı bu kadar yaygın olmadığı için aynı hastalıktan kaybettiklerini anlatan Ayhan, "İnsanlar böbrek nakli yapılınca dünyanın sonu geldiğini düşünüyordu. Ben bunu araştırdım. Gerçekten gönülden yapılınca bu iş bir sorun olmuyor. Şimdi kardeşim Burhan yeğenime böbreğini verdi. Bir can kurtulduğu zaman insan daha mutlu oluyor." diye konuştu.

Yaren Kara'nın nakil ameliyatında yer alan Opr. Dr. Işık Hasan Özgü ise bazı hastalıkların genetik olarak aile fertlerini etkilediğini söyledi.

Yaren'in nakil ameliyatlarının başarılı geçtiğini belirten Özgü, "Kızımıza dayısından böbrek naklini gerçekleştirdik. İkisinin de durumu iyi. Organ bağışı tamamen gönüllülük meselesi. Büyük bir fedakarlık." diye konuştu.

Kaynak: AA

