Kardeşlere Tek Kadavradan İki Böbrek Nakli - Son Dakika
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Sağlık

Kardeşlere Tek Kadavradan İki Böbrek Nakli

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10 yıldır böbrek bekleyen iki kardeşe tek kadavradan böbrek nakli yapıldı, mutluluk yaşadılar.

14.11.2024 12:09
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İki kardeşin çifte böbrek sevinci

Tek kadavradan iki kardeşe böbrek nakli yapıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 10 yıldır böbrek nakli bekleyen kardeşler, gelen bir haberle adeta ikinci kez hayata tutundu. Kardeşlere tek kadavradan iki böbrek nakli yapıldı. Haftada 3 gün diyalize giren kardeşler, böbrek nakli ile büyük sevinç yaşadı.

Sultanbeyli'de yaşayan 31 yaşındaki Sezer Öcal ile 33 yaşındaki Cüneyt Öcal, şeker hastası anneleri Necmiye Öcal ile birlikte 20'li yaşlarından bu yana böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. Genetik "alport sendromu" sebebiyle haftada 3 gün 4'er saat diyalize giden kardeşler, tedavileri sebebiyle sosyal hayatlarında sorunlar yaşıyordu. Yıllardır böbrek nakli bekleyen kardeşlere iyi haber Kocaeli'den geldi. Kocaeli'de böbrekleri bağışlanan bir kadavradan iki kardeşe aynı anda böbrek nakli yapıldı.

Doku uyumu sonrası iki kardeşe nakil yapıldı

Ağabey Cüneyt Öcal, kasık fıtığı ameliyatı öncesi böbreklerindeki sorunu öğrendi. Ağabeye genetik "alport sendromu" tanısı konuldu. İlaç tedavisinden sonuç alamayan ağabey, diyalize girmek zorunda kaldı. Ağabeyindeki rahatsızlıklar üzerine doktor kontrolüne giden Sezer Öcal'a da aynı teşhis konuldu. Bunun üzerine kardeşler böbrek nakli için asil ve yedek olmak üzere sıraya girdi. Kocaeli'de vefat eden bir kişinin bağışlanan böbrekleri ile doku uyumu sebebiyle asil olarak büyük kardeş, yedek olarak küçük kardeş nakil için çağırıldı. Böbrekler, gece saatlerinde Kocaeli'den Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi. Kardeşler başarılı böbrek nakli ile büyük bir mutluluk yaşadı.

"Yaşamak güzel, yaşatmak daha da güzel"

Cüneyt Öcal, böbrek nakli haberinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Hızlıca hastaneye gittik. Bizi organ nakline aldılar. Doktorla tanıştık. Kardeşim yedek olarak gelmişti. Beni hazırlarken kardeşimin de hazırlığına başladılar. Çünkü öbür böbreğin de yola çıktığını haber verdiler." dedi. On senedir böbrek beklediklerini belirten ağabey Öcal, "Böbreklerin gelmesi ile havalara uçtuk. Önce bir böbrek vardı, kardeşimle fedakarlık yaptık. Birbirimize 'önce sen al' diyorduk. Sonra doktor ikinci böbreğin geldiğini söyleyince daha çok mutlu olduk. Çok şükür ameliyat da iyi geçti. 24 gün sonra buradayım, çok mutluyum, eskisinden daha çok su içebileceğiz. Bir yıl sonra iyileştiğimiz zaman çalışabileceğiz. Allah nasip ederse evleneceğim. Organ veren kişiye Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Yaşamak güzel, yaşatmak daha da güzel. Onun sayesinde böbrekleri bize umut oldu." dedi.

"Doktor geldi, sürpriz getirdi"

Kardeş Sezer Öcal da nakil sürecini şöyle anlattı; "Organ nakli için bizi aradılar, 'böbrek bulundu, hemen gelin' dediler. Arabayla gittik. Önce abim nakil olacaktı, bir ihtimal öbür böbrek de gelebilir denildi. Hastane odasında bekledik, abim ameliyata girecekti. Doktor geldi, sürpriz getirdi. 'Nakil ikinize de olacak' dedi. Çok sevindik. Abim için seviniyordum, bana gelince şaşırdım, 'bu rüya mı dedim'. Önce abim sonra ben ameliyat olduk. 24 gün hastanede kaldık, çok şükür tedavi çok iyi geçti. Oradaki doktorlar ve ekip çok iyi ilgilendi. Sonra eve geldik. Altı ay sonra biz de normal insanlar gibi hayat yaşayacağız. Önceden fazla su içermiyorduk, şimdi içebileceğiz, işe başlayacağız." Anne de, böbrek bağışında bulunan aileye teşekkür ederek, "Allah onlardan bin defa razı olsun. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin, çok mutluyum." dedi.

Kardeşlere Tek Kadavradan İki Böbrek Nakli
Kaynak: İHA

Genetik, Kocaeli, Böbrek, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kardeşlere Tek Kadavradan İki Böbrek Nakli - Son Dakika

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