Gençlerde Kalp Krizinin En Büyük Sebebi Sigara Kullanımıdır

Kadınlarda akciğer kanseri vakalarında artış yaşanıyor

Kadınlarda son dönemde akciğer kanseri vakalarında ciddi artış yaşandığı ve bunun da en büyük nedeninin kadınlarda artan sigara alışkanlığı olduğu belirtildi. Sigara alışkanlığının artmasıyla beraber kadınlarda da daha fazla kanser vakaları görüldüğü ifade edildi. Elektronik sigara içmenin de akciğer kanserine neden olan faktörlerden biri olduğu vurgulandı. Kadınlarda akciğer kanseri tanısının daha erken konulabildiği ve bu sayede daha fazla ameliyat edilebilir hastayla karşılaşıldığı da açıklandı. Ayrıca, bir akciğerin alınması durumunda hasta yaşamını tek akciğerle sürdürebileceği belirtildi.