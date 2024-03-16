Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.
Gençlerde kalp krizi neden arttı? sorusuna cevap veren Alper, "Gençlede kalp krizinin gelişmesinde birçok faktör var. Kalp damar hastalıklarına bağlı kalp krizi gelişebilir. Bunun sebebi obezitenin yaygınlaşmasıdır. Obezite yaygınlaşınca, gizli hipertansiyon olabilir, şeker hastalığı başlangıcı olabilir. Bütün bunlar45 yaş altı kalp krizi riskini arttırıyor. Gençlerde en önemli risk faktörü sigaradır. Genç kalp krizlerinde en önemli sebeplerden bir tanesi yoğun sigara kullanımıdır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Gençlerde Kalp Krizinin En Büyük Sebebi Sigara Kullanımıdır - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçması sonucu soluk borusu tıkandı. Öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile öğrenci kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrencinin durumu iyi olduğu belirtildi.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Çamardı ilçesine yeni devlet hastanesi yapılacağını duyurdu. Uzkurt, Çamardı halkına hastane, doğal gaz ve sanayi sitesi gibi birçok projeyi kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir ve Çamardı'ya ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri getireceklerini vurguladı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Pulmoner konferansı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta, Pulmoner Rehabilitasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı ve bu rehabilitasyonun kimlere uygulanabileceği anlatıldı. Ayrıca, Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde bulunması gereken uzmanlar ve cihazlar hakkında da bilgiler paylaşıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara paketlerinde değişiklik için harekete geçti. Yönetmelikte yapılacak değişiklikle birlikte artık sigara paketlerinin üzerinde fiyatı yazacak.
Kadınlarda son dönemde akciğer kanseri vakalarında ciddi artış yaşandığı ve bunun da en büyük nedeninin kadınlarda artan sigara alışkanlığı olduğu belirtildi. Sigara alışkanlığının artmasıyla beraber kadınlarda da daha fazla kanser vakaları görüldüğü ifade edildi. Elektronik sigara içmenin de akciğer kanserine neden olan faktörlerden biri olduğu vurgulandı. Kadınlarda akciğer kanseri tanısının daha erken konulabildiği ve bu sayede daha fazla ameliyat edilebilir hastayla karşılaşıldığı da açıklandı. Ayrıca, bir akciğerin alınması durumunda hasta yaşamını tek akciğerle sürdürebileceği belirtildi.
26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah'ı ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kolon kanserine dikkati çekmek ve hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı. Türk Gastroenteroloji Derneği'nin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen bu etkinlikle, kolon kanseri hakkında bilinçlenme ve erken teşhisin önemi vurgulandı. Kolon kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır ve erken teşhisle sağ kalım oranı yüzde 90'lara ulaşmaktadır. Bu nedenle, tarama testlerinin farkındalığının artırılması ve risk faktörlerine dikkat edilmesi önemlidir.
LÖSEV, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte 100 aileye ramazan kolisi dağıttı. Etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu ve LÖSEV İncileri Projesi hakkında bilgi verildi. Programın sonunda ise LÖSEV Ankara İl Koordinatörü ve okul yöneticilerine teşekkür belgesi verildi.
Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında halkın yoğun olarak tükettiği gıda gruplarında denetimleri sıklaştırdı. Fırıncılık ürünleri, unlu mamuller, şekerleme, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri işletmelerine ağırlık verilerek hijyen tedbirlerinin alınması ve son tüketim tarihine uyulması sağlanacak. Tüketici bilincinin artmasıyla Alo Gıda 174 hattına gelen ihbar ve şikayetler de denetimlere katkı sağlıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da ziyaretlerde bulunarak, 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli kadro ile çalışan kişi sayısının 36 bin olduğunu açıkladı. Ayrıca İstanbul'da 5 ilçenin de bu kanun kapsamına alındığını belirtti.
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