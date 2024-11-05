Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden 20 santimlik kaşık çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden 20 santimlik kaşık çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden 20 santimlik kaşık çıkarıldı

Rusya'nın Vologda eyaletinde, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının midesinden 20 cm'lik metal kaşık çıkarıldı. Başlangıçta sıradan bir vaka gibi görünen durum, röntgen sonucunda şaşırtıcı bir hal aldı. Dr. Dmitry Vankov özofagogastroduodenoskopi yöntemiyle kaşığı güvenli şekilde çıkarmayı başardı. Sağlık durumu iyi olan hastanın vakası, tıp dünyasında yankı uyandırarak erken teşhisin önemini vurguladı.

05.11.2024 13:12
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Rusya'nın kuzeyinde yer alan Vologda eyaletinde, sıradan bir gün beklenmedik bir tıbbi vakaya sahne oldu. Kimliği gizli tutulan orta yaşlı bir kadın hasta, dayanılmaz karın ağrıları nedeniyle bölge hastanesinin acil servisine başvurdu. Başlangıçta sıradan bir karın ağrısı vakası gibi görünen durum, yapılan tetkikler sonucunda tıp literatürüne geçecek ilginç bir vakaya dönüştü.

Acil servise başvurusunun ardından hemen muayene edilen hasta, şiddetli karın ağrısının yanı sıra mide bulantısı ve yutma güçlüğü şikayetlerini de dile getirdi. Hastanın şikayetlerini ciddiye alan sağlık ekibi, durumu aydınlatmak için kapsamlı bir tetkik süreci başlattı. Çekilen röntgen filmlerinde beklenmedik bir görüntüyle karşılaşıldı: Hastanın midesinde 20 santimetrelik metal bir kaşık tespit edildi.

Vakayı yöneten deneyimli cerrah Dr. Dmitry Vankov, durumun ciddiyetini anlayınca hemen harekete geçti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Röntgen sonuçları bizi oldukça şaşırttı. Hastaya vakit kaybetmeden özofagogastroduodenoskopi uyguladık. Video endoskop kullanarak gerçekleştirdiğimiz detaylı inceleme, tanımızı kesinleştirmemizi sağladı. Özel olarak tasarlanmış bir halka yardımıyla kaşığı yakalayıp, yemek borusu yoluyla güvenli bir şekilde çıkarmayı başardık."

Ameliyat sonrası süreç sorunsuz ilerleyen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastane yetkilileri, bu tür vakaların nadir görüldüğünü ve yabancı cisimlerin yutulması durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı. Vaka, bölge hastanesi tarihindeki en ilginç olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

Yerel medyanın konuya gösterdiği yoğun ilgi üzerine hastane yönetimi, hasta mahremiyetini korumak adına daha fazla detay paylaşmaktan kaçındı. Ancak bu olağandışı vaka, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı ve benzer vakaların erken teşhisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, özellikle yabancı cisim yutulması durumlarında erken müdahalenin hayati önem taşıdığını ve bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek komplikasyonların ancak hızlı tıbbi müdahaleyle önlenebileceğini hatırlattı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden 20 santimlik kaşık çıkarıldı

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Son Dakika Sağlık Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden 20 santimlik kaşık çıkarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Sevdiğim yemek olunca ben .. 2 0 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    özofagogastroduodenoskopi bu brezilyalısımı 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden 20 santimlik kaşık çıkarıldı - Son Dakika
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