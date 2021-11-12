Üye Girişi
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı - Son Dakika

Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı

12.11.2021 09:57

Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı Sağlığına kavuşan Mesut Başeğit'ten uyarı "Midem ekşidi' diyerek es geçmeyin, çünkü dördüncü evreye gelene kadar anlamıyorsunuz" Op. Dr.

Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı

Sağlığına kavuşan Mesut Başeğit'ten uyarı

"Midem ekşidi' diyerek es geçmeyin, çünkü dördüncü evreye gelene kadar anlamıyorsunuz"

Op. Dr. İhsan Oruk:

"Tümör 5 ay içerisinde 2 kat büyüme göstermiş"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de karın bölgesindeki şişlik nedeniyle doktora başvuran ve dördüncü evre mide kanseri teşhisi konulan 42 yaşındaki Mesut Başeğit'in karnından, 20 santimetre büyüklüğünde tümör ve 3 buçuk litre sıvı çıkarıldı.

Başeğit, karın bölgesinde şişlik ve reflü şikayetleriyle 5 ay önce doktora başvurdu. İç hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen Başeğit'e yapılan endoskopide, karın bölgesine yerleşmiş mide stromal tümörü tespit edildi. Bunun üzerine cerrahi onkoloji bölümüne sevk edilen hastaya dördüncü evre mide kanseri teşhisi koyuldu. Hiçbir belirti göstermemesi nedeniyle tıbbi onkoloji bölümüne gönderilen Başeğit'in karnındaki şişlik büyümeye başladı. Tıbbi onkoloji servisinde gördüğü ilaç tedavisinden sonuç alamayan hastanın; iştahsızlık, ağrı ve nefes alamama gibi şikayetleri ortaya çıktı. Şikayetleri nedeniyle defalarca acil servise gitmek zorunda kalan Mesut Başeğit, tedavi için Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk'a başvurdu. Op. Dr. Oruk ve ekibi yapılan tetkiklerin ardından karnındaki şişliği hızla büyüyen hastayı ameliyata aldı.

Ameliyatta dördüncü evre mide kanseri teşhisi koyulan Mesut Başeğit'in karnından 2 kilogram ağırlığında, 20 santimetre büyüklüğünde tümör ve 3 buçuk litrelik sıvı çıkarıldı. Operasyon akabinde dinlenme sürecinin ardından sağlığına kavuşan Başeğit, tüm şikayetlerini sona erdiğini kaydetti.

"Midem ekşidi' diyerek es geçmeyin, çünkü dördüncü evreye gelene kadar anlamıyorsunuz"

Dördüncü evreye gelene kadar mide kanseri olduğunu fark etmediğini ve küçük belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Mesut Başeğit, "Karnım aşırı derecede şişti ve tümör büyüdü. Karnımın şekli değişti ve acayip şekillere büründü. Nefes alamamaya başladım ve hatta bu yüzden 2 kere acile gittim. Ağrım var, nefes alamıyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. İlk cerrahi onkolojiye gittiğimizde kanser zaten dördüncü evreye gelmiş. Dolayısıyla kesin olarak ameliyat olması gerekiyormuş ancak kusma, kan kusma gibi rahatsızlıklar olmadığı için ilaç tedavisine başladılar. Aslında tümör en başta alınsaydı ben o şişliği, acıları çekmeyecektim. Sağ olsun İhsan hocam çok güzel bir ameliyat yaptı ve midemden 2 kilogramlık bir tümör çıktı, 3 buçuk litre sıvı çıktı. Çok başarılı bir ameliyattı. Ağrım sızım çok şükür yok, ayaktayım. Böyle durumlarda kesinlikle ihmal etmeyin. 'Midem ekşidi' diyerek es geçmeyin, çünkü dördüncü evreye gelene kadar anlamıyorsunuz. Gidip en azından bir endoskopi yaptırabilirsiniz. Hiçbir şekilde acı duymuyorsunuz" diye konuştu.

"5 ay içerisinde tümör 2 kat büyüme göstermiş"

Karın bölgesindeki tümörün kısa sürede hızla büyüdüğünü ve hastayı acil olarak ameliyata almak durumunda kaldıklarını kaydeden Op. Dr. İhsan Oruk, "Hastamız bize karın, sırt ağrısı, karında şişkinlik, uyumama ve nefes darlığı gibi şikayetleriyle başvurdu. Daha önce birkaç kez nefes alamadığı için acil servise başvurmuş. Büyük abdestinden kan gelmeye başlamış. Daha önceki tetkikinde midesinde bir tümör tespit edilmiş ve ilaç tedavisi önerilmiş. Hasta ilaca cevap vermedi ve hastalıkta ilerleme olduğu görüldü. Artık yaşam kalitesi bozulmuş ve ağrılardan duramaz hale gelmiş. Eski tetkikleri incelediğimizde ve yeni tetkikler yaptığımızda, mide kaynaklı olan yaklaşık 20 santimetre büyüklüğüne ulaşmış, karın içerisine yayılmış bir tümör tespit ettik. Daha önce tümör tespit edilmiş ancak küçükmüş. 5 ay içerisinde tümör neredeyse 2 kat daha büyüme göstermiş. Durumu değerlendirdikten sonra hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatta karın içinden kitleyle birlikte 3 buçuk litre civarında bir sıvı boşalttık. Yatış sürecinden sonra hastamız toparlandı ve kendine geldi. Şu anda gayet iyi" dedi.

Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı

Doktora, Tümör, İlaç, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi 11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler 11:41 Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu 10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
11:49 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
11:40 Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler
11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
11:23 TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı
11:09 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
11:09 Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı
11:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
11:44
Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
11:41
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı         
09:25
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement