Kars'ta 4 saatlik omurilik zarı tümörü ameliyatı olan hasta bir gün sonra yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta 4 saatlik omurilik zarı tümörü ameliyatı olan hasta bir gün sonra yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars\'ta 4 saatlik omurilik zarı tümörü ameliyatı olan hasta bir gün sonra yürüdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta omurilik zarından kaynaklanan tümör nedeniyle 4 aydır yürüme güçlüğü çeken 61 yaşındaki hasta, Harakani Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 4 saatlik ameliyatın ardından bir gün sonra yürüdü. Ameliyat öncesi cebinde ip taşıyarak ayağını kaldıran hasta, 'Şimdi yürüyorum' dedi.

KARS'ta, nadir görülen omurilik zarı tümörü nedeniyle 4 aydır yürüme güçlüğü çeken Tacettin Korkmaz (61), Harakani Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik ameliyatın ardından bir gün sonra yeniden yürümeye başladı. Ameliyat öncesinde ayağını kaldırabilmek için cebinde ip taşıyan Korkmaz, "Hiç ayağımı kaldıramıyordum. Evin içerisinde yürürken ayağım halının altına giriyordu. Şimdi yürüyorum" dedi.

Sarıkamış ilçesi Çatak köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Tacettin Korkmaz, yaklaşık 4 ay önce başlayan yürüme güçlüğü ve bacağındaki kuvvet kaybı nedeniyle çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu. Daha önce beyin damar tıkanıklığı geçiren Korkmaz'ın şikayetlerinin bu rahatsızlıkla ilişkili olabileceği değerlendirilirken, yapılan beyin tetkiklerinde belirtileri açıklayan bir bulguya rastlanmadı.

OMURİLİĞİNE BASKI YAPAN TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Kars Harakani Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meftun Zerbizade tarafından yapılan ayrıntılı incelemelerde, hastanın sırt bölgesinde omurilik zarlarından kaynaklanan ve omuriliğe ileri derecede baskı yapan tümör tespit edildi. Görüntüleme bulgularına göre iyi huylu olma eğiliminde olduğu belirtilen menenjiyom türündeki tümörün cerrahi olarak çıkarılmasına karar verildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta omurilik ve sinirlerin işlevlerinin korunması amacıyla nöromonitörizasyon teknolojisinden yararlanıldı. Operasyon sırasında total intravenöz anestezi (TİVA) yöntemi kullanılırken, ultrasonografiyle de tümörün yerleşimi ve çıkarılmasının ardından geride doku kalıp kalmadığı değerlendirildi.

Hastanın durumuna ilişkin bilgi veren Op. Dr. Zerbizade, "Hastamız bize yaklaşık 4 aydır devam eden yürüme zorluğu ve bacağında güç kaybı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde omurganın torakal, yani sırt bölgesinde, omuriliğin zarlarından kaynaklanan bir tümör saptadık. Bu tümör omuriliği adeta bir kağıt gibi sıkıştırmış durumdaydı" dedi.

AMELİYATTA İLERİ TEKNOLOJİLER KULLANILDI

Ameliyat sürecinde kullanılan yöntemlere ilişkin açıklama yapan Zerbizade, "Ameliyat boyunca omurilik ve sinirleri izlemek amacıyla nöromonitörizasyon kullandık. Bu sayede tümörü çıkarırken omuriliğe ve sinirlere zarar vermeden işlemi gerçekleştirdik. Bu süreçte anestezi ekibimizin de çok önemli katkısı oldu" diye konuştu.

Ultrasonografi kullanımının da cerrahi açıdan önemli avantaj sağladığını belirten Zerbizade, şunları söyledi:

"Ameliyat sırasında kullandığımız ultrason sayesinde tümörün yerini ve çıkarıldıktan sonra kalıntı olup olmadığını kontrol edebildik. Üstelik bunu özel ve pahalı bir cihaz gerektirmeden, hastanelerde bulunan ultrason cihazıyla gerçekleştirdik. Operasyonun ardından hastanın durumunda kısa sürede iyileşme görüldü. Ameliyatın ilk gününde ayağa kaldırılarak yürütüldü. Ameliyat öncesinde özellikle sağ bacağını kalçadan kaldırmakta zorlanan hastamızın, ameliyatın ardından her iki bacağını da daha rahat hareket ettirdiğini ve yürümesinin belirgin şekilde düzeldiğini gördük."

Omurilik zarlarından kaynaklanan bu tür tümörlerin nadir görüldüğünü ifade eden Zerbizade, hastalığın görülme sıklığının milyonda 2-3 kişi düzeyinde olduğunu belirtti. Zerbizade, operasyonun Kars'ta gerçekleştirilebilmesinin önemine dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı'na, hastane yönetimine, anestezi ekibine ve ameliyathane çalışanlarına teşekkür etti.

'CEBİMDE İPLE AYAĞIMI KALDIRIYORDUM'

Ameliyatın ardından yeniden yürümeye başlayan Tacettin Korkmaz ise hastalık sürecinde günlük yaşamını sürdürmekte büyük güçlük çektiğini anlattı. Ayağını kaldıramadığı için yanında ip taşımak zorunda kaldığını belirten Korkmaz, "Cebimde bir iple ayağımı kaldırıp öyle atıyordum. Hiç ayağımı kaldıramıyordum. Evin içerisinde yürürken ayağım halının altına giriyordu. Şimdi yürüyorum, yürüyerek aşağı indim" dedi.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiAmeliyatHastaneSağlıkKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Bu hatayı yapan yandı Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara İçeri giren polislerin kanı dondu 9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Zorlu: Türkiye-Azerbaycan sorunlarını aile içinde konuşuruz Zorlu: Türkiye-Azerbaycan sorunlarını aile içinde konuşuruz
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
11:12
Sen ne yaptın Iheanacho Metin Oktay’ın 64 yıllık rekorunu kırdı
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:29
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:17
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:29:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Kars'ta 4 saatlik omurilik zarı tümörü ameliyatı olan hasta bir gün sonra yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei