Kastamonu\'da İnme Hastası Helikopterle Ankara\'ya Sevk Edildi

Kastamonu'da inme tanısı konulan 72 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine yürüme ve konuşma bozukluğu şikayetleri 72 yaşındaki hastaya İskemik SVO (inme) tanısı konuldu. İlk tedavisi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılarak durumu stabil hale getirilen hastanın ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi. Daha sonra Kastamonu'ya gelen helikopter ambulansa nakledilen hasta, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.