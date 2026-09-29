Kayseri'de 2026'nın ilk 8 ayında 8 bin 808 anne adayı gebe okulu eğitimi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de 2026'nın ilk 8 ayında 8 bin 808 anne adayı gebe okulu eğitimi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri\'de 2026\'nın ilk 8 ayında 8 bin 808 anne adayı gebe okulu eğitimi aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de hizmet veren Gebe Okulları'nda 2026'nın ilk 8 ayında 8 bin 808 anne adayı gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere ilişkin eğitim aldı. Beş branşta verilen eğitimlerde anne adayları normal doğuma teşvik ediliyor, nefes ve gevşeme teknikleri öğretiliyor.

Kayseri'de kent genelinde hizmet veren Gebe Okulları'nda 2026 yılının ilk 8 ayında 8 bin 808 anne adayına gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçle ilgili eğitimler verildi.

Kayseri'de hizmet veren Gebe Okulları'nda 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 8 bin 808 anne adayı gebelik süreci ile ilgili eğitim aldı. Gebe Okulları'na giden adaylara hamilelik, doğum ve doğum sonrasındaki süreçle ilgili eğitim verilirken; aynı zamanda anne adayları normal doğuma teşvik edilerek nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri de öğretiliyor.

"Normal doğum fizyolojik bir süreçtir"

Eğitimlerle ilgili bilgiler veren Fatma Kirazgiller Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu ebesi Beyza Ergül, normal doğumun hem anne hem de bebek açısından normal hayata dönerken daha kolay bir süreç olduğunu söyleyerek, "Gebe okulumuzda gebelik süreci, doğum ve doğum sonraki süreçle ilgili detaylı eğitimler veriyoruz. Gebelik sürecine ait tüm detayları artı doğum şekilleri ki normal doğuma yönlendirmeye çalışıyoruz zaten hastalarımızı da. Doğum süreci ve doğum sonrasındaki lohusalık döneminde emzirme, bebek bakımı, göbek bakımı, bebek banyosu gibi her türlü gebenin ihtiyaç duyabileceği her anlamda eğitimler veriyoruz. Gebelerimizin en çok tereddüt ettiği nokta normal doğumun zor olduğu ve daha meşakkatli, daha acılı bir süreç olduğundan endişe etmekteler. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Normal doğum fizyolojik bir süreçtir ve hem sonrasındaki bebek bakım sürecinde de yani annenin normal hayatına dönme sürecinde hem anne hem de bebek açısından çok daha normal bir süreçtir" dedi.

"5 farklı branşta hizmet veriyoruz"

Ergül, Gebe Okulu'nda anne adaylarına 5 farklı branşta eğitimler verdiklerini söyleyerek, "Tüm gebelerimize normal doğumun aslında fizyolojik bir süreç olduğunu, anne ve bebeğin daha çabuk normal hayata dönmesi açısından da çok daha kıymetli ve güzel bir süreç olduğundan bahsetmek istiyorum. Gebe okulumuzda biz bu süreci kolaylaştırabilmek adına beş farklı branşla hizmet vermekteyiz. Psikososyal destek adı altında geçen beş farklı branşımız var. Diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve fizyoterapist eşliğinde biz gebelerimizi normal doğuma yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü normal doğum gebenin daha kolay ayağa kalkabildiği, bebeğine daha kolay bakım sağlayabildiği bir süreci tamamlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Filmlerdeki korkutucu sahnelerle normal doğumdan uzaklaştırıyorlar"

Fatma Kirazgiller Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda eğitim alan Diş Hekimi Yaprak Kocakaya ise, yıllarca filmlerde gördüğü normal doğum sahnelerinin korkutucu olduğunu ve eğitimlerle bu korkulardan uzaklaştığını söyleyerek, "Ben sağlık merkezimizdeki yönlendirmeler ve sağlık çalışanlarının bilgilendirmesi sayesinde haberdar oldum Gebe Okulu'ndan. Gebe Okulu'nda hamilelik, doğuma hazırlık, normal doğum aşamasındaki nefes ve gevşeme teknikleri daha sonrasında bebeğin bakımı hakkında doğru ve bilinçli bilgiler verdiler. Sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistle beraber multidisipliner bir yaklaşımla kapsamlı ve açıklayıcı bilgiler veriyorlar. Öncelikle yıllarca filmlerde, dizilerde anne adaylarını o olağan dışı, korkutucu doğum sahneleriyle normal doğumdan uzaklaştırdılar. Hekim herhangi bir şekilde normal doğumdan uzaklaşmasını önermedikçe normal doğum orada belirtilenin aksine korkutucu olmadığı gibi daha doğal ve anne sütü ve bağışıklık sistemi açısından da daha faydalı bir yöntemdir. Burası sürece daha olumlu ve bilinçli bakmamı sağladı. Sonrasında da korkularımı yendim. Her gebe anne adayımıza da kesinlikle öneririm. Ben, kamuda çalışan bir diş hekimi olarak üçüncü doğumumu da normal doğumla gerçekleştirdim. Daha önce de bildiğim bilgileri sürekli sağlıkta yenilenen bilgileri öğrenmek için burayı tercih ettim. Bu kapsamlı bilgileri öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Daha güvenli, bilinçli normal doğuma hazırlıkları için" dedi.

Kaynak: İHA
KayseriEğitimSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:28
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 11:15:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 2026'nın ilk 8 ayında 8 bin 808 anne adayı gebe okulu eğitimi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei