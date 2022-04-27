Kayseri'de anaokulu öğretmenleri kanser hastası çocuklar için kan bağışladı - Son Dakika
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Kayseri'de anaokulu öğretmenleri kanser hastası çocuklar için kan bağışladı

27.04.2022 09:30
Kayseri'de anaokulu öğretmenleri kanser hastası çocuklar için kan bağışladı

Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen anaokulu öğretmenleri, kan bağışı yaptı.

Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen anaokulu öğretmenleri, kan bağışı yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne Kocasinan ilçesinden gelen 12 farklı anaokulundan yaklaşık 30 öğretmen, kanser hastası çocuklar için kan verdi.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kan Bankası idari sorumlusu Prof. Dr. Ekrem Ünal, anaokulu öğretmenlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Halkın bilinçli olması dolayısıyla bu sene çok az kan sıkıntısı çektiklerini anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Burada beni en çok duygulandıran, öğretmenlerimiz bu konuda çok bilinçli ama anaokulu öğretmenleri olmaları nedeniyle veliler de öğrencilerle beraber gelmişler. Burada kemoterapi verdiğimiz, kan ihtiyacı olan çocuklarımız var. Bunu ruhlarında hissedip o çocuklara aksettirmeleri çok önemli. Burada insanların kan vermesinin çok büyük sevap olduğunu düşünüyorum. Ramazan ayının başından itibaren yaklaşık 1000'in üzerinde kan bağışına kavuştuk ve bu sayede hastalarımızın hayatları kurtuldu."

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Nefes Projesi" kapsamında bir araya geldiklerini aktaran Karaköse, "Projenin esası onkoloji bölümünde yatan çocuklarımızın yanında olmak, burada bulundukları süre içerisinde onlara destek olabilmek, çeşitli etkinlikler düzenlemek." dedi.

Hikmet Madazlı Anaokulu Müdürü Ceyhan Tuncer ise "Ramazan ayı vesilesiyle Kocasinan anaokulları olarak bir araya geldik ve onkoloji servisinde yatan kanser hastası çocuklara yardımcı olmak için buradayız. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Bir çocuğa hayat verebilmek önemli ve gurur verici." diye konuştu.

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Kan Bağışı, Kocasinan, Kayseri, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kayseri'de anaokulu öğretmenleri kanser hastası çocuklar için kan bağışladı - Son Dakika


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