Kayseri'de Halk Sağlığı Sokağı kuruldu - Son Dakika
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Kayseri'de Halk Sağlığı Sokağı kuruldu

Kayseri\'de Halk Sağlığı Sokağı kuruldu
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Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Halk Sağlığı Sokağı kurdu.

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Halk Sağlığı Sokağı kurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hafta kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan sokakta, bilgilendirme stantları oluşturuldu, vatandaşların test ve ölçümleri yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, burada yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinde temel hedeflerinin hastalık ortaya çıkmadan gerekli tedbirleri almak olduğunu söyledi.

Sağlık okuryazarlığını artırmayı amaçladıklarını belirten Erşan, kronik hastalık yükünün yaşlanan nüfusla birlikte arttığına dikkati çekti.

Sağlıklı bir toplum inşasında bireylere de görev düştüğünü vurgulayan Erşan, şunları kaydetti:

"Sağlıklı toplum oluşturmak sadece sağlık çalışanlarının sorumluluğunda değil, bu konuda vatandaşlarımızın da destek vermesi lazım. Devletimiz kamuya ait bütün sağlık tesislerinde ücretsiz olarak tarama faaliyetlerini vatandaşlarımıza sunuyor. Kendi sağlığımızı ve ailemizin sağlığını korumak noktasında devletimizin sunduğu bu imkanları kullanmamız gerekir. Vatandaşlarımızı, tarama ve takiplerini yaptırmak üzere tesislerimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, 9 Eylül, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

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