Kayseri'de Hipospadias Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

KAYSERİ'de halk arasında 'Peygamber sünneti' olarak bilinen 'hipospadias' rahatsızlığıyla dünyaya gelen 2 yaşındaki erkek çocuğu M.A.'ya, yanağından alınan yama ile idrar kanalı oluşturuldu. Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler, "Hastanın idrar deliği, neredeyse anüsüyle aynı yerde. Cinsel organı yeterince gelişmemiş, beraberinde yumurtaları yeterince gelişmemiş bir hasta. Hastamıza, 6 ay önce yanağından bir yama kullanarak oraya bir parça koyduk. Çocuğa, yeni bir idrar kanalı oluşturduk. Gayet başarılı ve güzel bir ameliyatımız geçti" dedi.

Kayseri'de yaşayan S.A. ve H.A. çiftinin erkek çocukları, halk arasında 'Peygamber sünneti' olarak bilinen hipospadias rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Bir süre tedavi yolu arayan aile, 6 ay önce Hüma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler'e ulaştı. Cinsel organı ve yumurtaları gelişmeyen 2 yaşındaki M.A.'ya ameliyatla, yanağından alınan parça ile idrar kanalı oluşturuldu. Bu tür rahatsızlıkların çok nadir olduğunu belirten Doç. Dr. Erman Dörterler, "Ağır bir 'hipospadias' hastası. Halk arasında, 'Peygamber sünneti' diye bilinen bir rahatsızlık. Normalde 300 erkek çocuğunun doğumunda bir görülüyor. Yalnız bu hastamız çok özel bir hasta. Bunlar çok nadir görülen rahatsızlıklar. Hastanın idrar deliği, neredeyse anüsüyle aynı yerde. Cinsel organı yeterince gelişmemiş, beraberinde yumurtaları yeterince gelişmemiş bir hasta. Hastamıza, 6 ay önce yanağından bir yama kullanarak oraya bir parça koyduk. Çünkü işemesi için idrar kanalı yoktu. 6 aydan sonra da bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Çocuğa, yeni bir idrar kanalı oluşturduk. Yumurtalarını torbasına indirdik. Gayet başarılı ve güzel bir ameliyatımız geçti" diye konuştu.

'BU RAHATSIZLIKLARI BASİT GÖRMEMEK LAZIM'

Bu rahatsızlığın ağır formlarının çok ciddi seyrettiğini belirten Doç. Dr. Dörterler, "Bunlarda muhakkak ek anomalilerin araştırılması lazım. Cinsel kimlik bozuklukları ve hormon bozukluklarına rastlayabiliyoruz. Beraberinde inmemiş testisler, diğer ek anomalilere de oldukça sık rastlamaktayız. Bu tip rahatsızlıklar olduğunda bunları deneyimli ellere ve büyük merkezlerde ameliyat edilmesi lazım. Bu rahatsızlıkları basit görmemek lazım. Bunları kesinlikle bir çocuk cerrahisi veya çocuk üroloğunun ameliyat etmesi deneyimli ellerde tedavi edilmesi lazım. Ciddi, 'Hpospadiyas' olan çocukların beraberinde ek anomalileri var mı yok mu? Bunların muhakkak ameliyat öncesi araştırılması ve tedavi sürecinde bunların dikkate alınması lazım" ifadelerini kullandı.

'EN GEÇ 2 YAŞINA KADAR TEDAVİ EDİLMESİNİ ÖNERİYORUZ'

Bu tip rahatsızlıkların ailevi yatkınlık gösterebildiğini belirten Doç. Dr. Erman Dörterler, şöyle konuştu:

"Akraba evliliğinde de sık sık rastladığımız rahatsızlıklar. Annenin gebelik sürecindeki kullandığı ilaçlar vesairelerde bu tip rahatsızlığın oluşması da etken faktörlerden bir tanesi. Annenin gebelik yaşı, geç hamile kalması gibi durumlar da önemli faktörler arasında yer alıyor. Çocuğun yeterince idrar kanalı olmadığı için yanaktan aldığımız bir parçayı oraya yerleştirdik. Belki bir başka ameliyata inşallah ihtiyaç olmaz. Bu tip ciddi rahatsızlıklar birkaç seri ameliyat gerektiriyor. Bu tip rahatsızlıkların en geç 2 yaşına kadar tedavi edilmesini ve ameliyatların sonlandırılmasını öneriyoruz. Bunların tedavilerine 6 aydan sonra başlıyoruz."

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,