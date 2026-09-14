Kayseri Devlet Hastanesi\'nde başhekimden koordinasyon toplantısı

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl; hastane yöneticileri ve birim sorumluları ile bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda hastanede yürütülen çalışmalar, birimlerin işleyişi, mevcut durum ve hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl; sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.