Kayseri Devlet Hastanesi'nde başhekimden koordinasyon toplantısı
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, hastane yöneticileri ve birim sorumlularıyla koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi değerlendirildi, sağlık hizmeti kalitesinin artırılacağı ifade edildi.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl; hastane yöneticileri ve birim sorumluları ile bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda hastanede yürütülen çalışmalar, birimlerin işleyişi, mevcut durum ve hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl; sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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