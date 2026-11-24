Kayseri Devlet Hastanesi personeline antimikrobiyal direnç eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Devlet Hastanesi personeline 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında eğitim verildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Kılıç'ın eğitiminde direncin nedenleri, akılcı antibiyotik kullanımı ve enfeksiyonların önlenmesi vurgulandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Kılıç tarafından hastane personeline yönelik eğitim verildi.
Eğitimde; antimikrobiyal direncin nedenleri, toplum sağlığı üzerindeki etkileri, akılcı antibiyotik kullanımı, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konularının önemi vurgulandı. Gerçekleştirilen eğitimle sağlık çalışanlarının antimikrobiyal direnç konusunda farkındalıklarının artırılması ve bilinçli antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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